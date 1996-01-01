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Кто зарится на пенсионные деньги?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Идея вовлечь в банковский оборот самые "длинные" пенсионные деньги, естественно, вполне здравая, так делается во всем развитом мире. Сегодня объем пенсионных накоплений россиян оценивается в 270 млрд руб., в 2010 году он будет равен триллиону рублей, а еще через два года удвоится. Об этом пишут "ФК-Новости".

При этом все эти средства по определению являются долгосрочным финансовым ресурсом, самым ценным на рынке. Этими деньгами управляет от имени государства Внешэконономбанк (ВЭБ), есть еще и несколько сотен частных управляющих компаний (УК) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Правда, следует заметить, что реально работающих частных распорядителей пенсионных денег - меньше двухсот из четырехсот с небольшим.

Такова экспозиция накануне предлагаемого настоящего, без преувеличения, переворота в использовании пенсионных накоплений. Понятно, что от самого предложения привлечь пенсионные деньги в банковскую систему проку немного. Вопрос: как, где, на каких правовых основаниях их использовать? По мнению представителей банковского сообщества, наиболее реальные способы - направить в ипотечные облигации, размещать на депозитах банков, инвестировать в ценные бумаги банков.

Но ВЭБу, распорядителю львиной части пенсионных средств, разрешено размещать их лишь в госбумаги, а частным управляющим компаниям и пенсионным фондам - только в определенное количество законодательно ограниченных активов. Вообще банковских бумаг, соответствующих требованиям для размещения пенсионных средств, фактически нет, коммерческим кредитно-финансовым учреждениям особо развернуться негде. Да и нынешние банковские инструменты не гарантируют доходность вложений выше инфляции.

То есть здесь еще думать и думать, анализировать, прикидывать, предлагать, пробовать. Как минимум, следует расширить перечень банковских продуктов и инструментов, куда могут вкладываться пенсионные накопления.

Правда, обсуждается возможность поистине кардинального хода: допустить коммерческие банки к непосредственному управлению пенсионными средствами. Передать, например, частным УК, которые сегодня распоряжаются лишь несколькими процентами пенсионных денег, полностью или частично средства, накопленные в ВЭБ (а там сосредоточено 95% всех пенсионных денег). А уже от УК деньги войдут в банковский оборот. Безусловно, это был бы лакомый кусок для наших банкиров; сумма практически будет равна нынешней капитализации всей российской банковской системы.

Но было бы глупо и наивно предполагать, что пенсионеры готовы стройными рядами пойти требовать передать свои конкретные скромные до смешного пенсионные накопления в коммерческие банки. Такой путь - типичное "узкое горлышко" проекта. Не будет стройных рядов и уж тем более давки желающих сотрудничать с коммерческими банками. Не верят им граждане, и если в столицах и нескольких крупных мегаполисах какое-то количество "продвинутых" найдется, то в провинции - разве что единицы.

Это не частный момент, который можно игнорировать, это - проблема. Граждане России имеют огромнейший опыт периодического обмана со стороны государства и постоянного наглого "кидалова" со стороны коммерческих структур. Поэтому-то 95% всех накоплений и находится во Внешэкономбанке.

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