Как уберечь свое движимое имущество

Высокий уровень автокраж заставляет приморских водителей искать пути сохранения своего "движимого имущества". Ведь когда кошмар происходит наяву, помощи ждать не приходится даже от милиции.

Клиент желает знать

Выход есть - это автоКАСКО. Основные плюсы данной страховки очевидны, но все красиво и гладко только в теории. Страховые компании, стремясь повысить рентабельность своего бизнеса, зачастую идут на ряд уловок и ухищрений, которые при наступлении страхового случая могут или отбить у клиента желание страховать свое имущество вообще, или существенно снизить финансовые выплаты пострадавшему. Вот почему при покупке полиса не бойтесь переспрашивать и вообще всячески вытягивайте у страховщика информацию, которую он по тем или иным причинам может скрыть.

Итак, при добровольном страховании автомобиля учитываются два основных риска: угон (хищение транспортного средства путем противоправного безвозмездного изъятия целиком у законного владельца) и ущерб (повреждение автомобиля в результате оговоренного события).

К примеру, одна страховая компания, давно работающая на рынке Владивостока, предлагала тариф автоКАСКО в размере 4% от страховой суммы при среднем тарифе в 8-10%. Когда же владельцы застрахованных авто потянулись за получением страховых выплат, выяснилось, что страховым событием в договоре считается ДТП с участием не менее 2 машин и при этом застрахованный водитель должен быть не виновен в происшествии.

Другой случай, когда в договоре прописано, что страхуется угон машины, но без соответствующей расшифровки. Согласно ст. 166 УК РФ угоном является неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. То есть страховая выплата будет осуществлена только в том случае, когда органы правопорядка поймают "хулиганов", взявших ваше авто "покататься".

Здесь важно, чтобы в договоре были прописаны и угон, и хищение (кража) вашего ТС. После определения основных страховых случаев надо уточнить все оговорки, которые обязательно будут указаны в договоре.

Страховые оговорки

Страховщики могут вводить дополнительные оговорки, согласно которым компания не принимает на страхование такие легко снимаемые детали автомашин, как зеркала, колпаки на колесах и т.д.

При страховании авто существует и так называемая "ночная оговорка", то есть страховая компания, желая минимизировать свой риск при хранении авто ночью, вводит правило, когда ночным периодом считается время с 22-23 часов вечера до 6-7 часов утра. В случае наступления страхового случая в этот период суток, и если при этом владелец машины хранил ее просто под окном своего дома, а не на стоянке или в гараже, страховщик имеет полное право существенно снизить выплаты или отказать вообще.

Важно определить и территорию, на которой автомашина считается застрахованной. В правилах приморских компаний - страховать в пределах Дальнего Востока. Если же водитель задумает совершить путешествие в Новосибирск, ему придется заплатить повышенный тариф.

Кстати, в страховой практике края существуют прецеденты, когда одна известная компания в полисах указывала, что местом действия страховки является Владивосток. В этом случае ущерб в ДТП, скажем, на въезде в Артем уже не будет возмещен на вполне законных основаниях.

Владельцы "конструкторов" могут не беспокоиться

Страховщики побуждают нести часть ответственности за свое имущество и страхователя, вводя такие понятия, как условная и безусловная франшиза. Условная франшиза заключается в том, что страховщик не покрывает убытки до определенного размера.

Вот пример. Автовладелец получил за трещину на стекле 900 руб. Через несколько недель ущерб в ДТП составил 40 тыс. руб., но франшиза уже была 10%, что уменьшило страховую выплату на 4 тыс. руб. Разница здесь очевидна.

Практически все компании при оформлении страховки вводят ограничения в зависимости от года выпуска машины. Скажем, иномарка 1992 г. выпуска в сборе стоит на рынке дешевле, чем по запчастям. А ее ремонт не отличается по стоимости от ремонта более молодого изделия японского автопрома. Но взятая страховая премия за свежее авто, оцениваемое в $20 тыс., отличается от премии, полученной за автомобиль ценой в $3-4 тыс. Кроме того, износ деталей объективно повышает вероятность аварии у старого автомобиля. Но спешим обнадежить владельцев "конструкторов": на них указанное выше правило практически не распространяется.

В случае же если страховая компания пойдет вам навстречу и застрахует "паджерик" 93-го года выпуска, не следует забывать об амортизационном износе, который в данном случае может составить 60-70% от стоимости новой запчасти.

ДТП к празднику

Важно уяснить себе и сроки, когда автовладелец обязан известить своего страховщика о наступлении страхового риска. Период извещения составляет не более суток. Если вы затяните, страховая компания вправе отказать в выплатах.

Если же неприятность случилась в праздники, в новогоднюю ночь, то сообщить о ДТП следует в первый же рабочий день. Необходимо явиться лично, а не просто позвонить по телефону. Если нет такой возможности, то извещением может стать телеграмма или заказное письмо.

Многие справедливо заметят, что тарифы по автоКАСКО велики. Однако затраты на страховку окупятся сторицей при ДТП или хищении машины. Проверено на себе.