Далькомбанк наращивает объемы кредитования

За 9 месяцев 2006 года кредитный портфель ОАО "Далькомбанк" вырос на 1,57 млрд руб., или 17%, и на 1 октября 2006 года составил 9,2 млрд руб. Более трети его занимают кредиты населению (3,3 млрд руб.) и экспресс-кредиты (368 млн руб.). Причем основные финансовые средства (порядка 77%) банк разместил на территории Хабаровского края.

Следуя основным направлениям кредитной политики, банк направлял кредитные ресурсы во все социально значимые отрасли экономики. Больше всего пришлось на оптовую и розничную торговлю (17%), связь (12%), строительство (8%), обрабатывающие производства (7%). В результате за 9 месяцев текущего года были получены доходы по предоставленным кредитам в размере 1 млрд рублей, что составляет более 70% доходов банка.