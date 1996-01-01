До 500 тысяч без залога

С ноября 2006 года Региобанк выдает срочные бизнес-кредиты на суммы от 30 тыс. до 500 тыс. руб. Назначение - оперативное пополнение оборотных средств и решение текущих задач компаний независимо от объема бизнеса. Кредит выдается без оформления залога и анализа финансовых документов. Ставка по кредиту составляет 14,3% годовых. Срок рассмотрения заявки не превышает 2 дней, кредитные средства поступают на счет в день подписания договора. Кредит выдается на 181 день.

График и срок гашения кредита клиент определяет самостоятельно. Разрешается единовременное погашение кредита до истечения срока полной суммой либо частями в течение всего срока. Банк берет комиссию за ведение ссудного счета - фиксированный ежемесячный платеж (размер зависит от суммы кредита). Размер кредита рассчитывается индивидуально и зависит от суммы поступлений на расчетный счет заемщика.

Для получения кредита общий объем поступлений на расчетный счет компании в течение последних 90 календарных дней должен быть не менее 270 тыс. руб., денежные средства на счет должны поступать не реже одного раза в неделю.