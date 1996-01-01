АТБ раздает призы

С 10 по 31 октября в Азиатско-Тихоокеанском Банке прошла акция для вкладчиков. Каждый, кто сделал срочный вклад на сумму 5 тыс. руб. и выше, получил приз - фирменную кружку АТБ и автоматически стал претендентом на более крупный приз. 10 ноября банк провел розыгрыш крупных призов, определивший 12 победителей, которые получат в подарок бытовую технику.

В течение текущей недели победителей ждет сюрприз - все, кто делал вклады в отделениях "АТБ" с 10 по 31 октября, могут ждать звонка от представителя банка с сообщением о выигрыше.