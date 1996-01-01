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С долларами лучше не связывайтесь
В октябре благодаря незначительному укреплению курса европейской валюты положительную реальную рублевую доходность показали депозиты не только в рублях, но и в евро. Покупательная способность сбережений, размещенных на рублевых депозитах, выросла за месяц на 0,08-0,5%, в зависимости от сроков вложения. Покупательная способность вкладов в евро выросла за месяц на 0,13-0,39%, в зависимости от сроков вложения. Такие данные приводит Центр макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компании БДО "Юникон".
Вклады в долларах США в среднем по 15 ведущим российским банкам (Сбербанк России, Внешторгбанк, Банк Москвы, Росбанк, Уралсиб, Газпромбанк, Райффайзенбанк Австрия, Альфа-Банк, Промышленно-строительный банк, банк "Возрождение", ВТБ-24, ИМПЭКСБАНК, Ситибанк, банк "Петрокоммерц", НОМОС-БАНК) показали разнонаправленную динамику в зависимости от срока вложения. Вклады на 1-3 месяца обесценились за октябрь на 0,03-0,11%, зато реальная рублевая доходность вкладов на 6-12 месяцев выросла на 0,07-0,14%.
Покупательная способность наличных сбережений в долларах за октябрь снизилась на 0,42%, наличные сбережения в евро обесценились на 0,15%.
Покупательная способность годовых банковских вкладов в рублях, открытых в ноябре 2005 года, увеличилась на 0,12%, в долларах -снизилась на 8,3%, в евро - снизилась на 4,16%.
Население, которое хранит сбережения в наличной валюте, по-прежнему фиксирует убытки. Покупательная способность наличных долларовых сбережений за год снизилась на 13,9%, а сбережений в евро - на 9,84%.
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