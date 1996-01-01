Один на всю жизнь

"С хабаровским филиалом ВТБ 24 у нас связаны серьезные планы, - признался в Хабаровске президент-председатель правления ВТБ 24 Михаил ЗАДОРНОВ. - Потому что филиал ВТБ в Хабаровске, на базе которого он образован, имеет сильные позиции в регионе". И пообещал, что со временем филиал ВТБ 24 в Хабаровске сосредоточит на себе функции поддержки реализации продуктов банка на всей территории Дальнего Востока. "Потому что успехи хабаровских коллег из ВТБ дают нам уверенность, что сотрудники нашего филиала смогут добиться результатов, а технологией мы их обеспечим".

Филиал Внешторгбанка 24 - дочернего розничного банка ВТБ - открылся в Хабаровске 4 октября. Это событие - следующий шаг в развитии розничного бизнеса группы ВТБ в регионе, где на протяжении последних 5 лет филиал ВТБ демонстрирует высокие темпы роста и является одним из лидеров, обслуживая более 77 тыс. частных клиентов и более 3 тыс. предприятий малого бизнеса. "Мы приветствуем открытие филиала банка в Хабаровском крае, - заявил на церемонии открытия министр экономического развтия и внешниз связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ, - потому что для нас важно, чтобы спектр банковских розничных услуг, предоставляемых жителям края, расширялся". И выразил надежду, что в ближайшие месяцы между правительством края и ВТБ 24 будет подписано соглашение о сотрудничестве.

Незадолго до этого состоялась рабочая встреча Михаила Задорнова с губернатором Хабаровского края Виктором ИШАЕВЫМ. На ней стороны договорились об основных направлениях будущего соглашения. "Это ипотечные программы и кредитование малого бизнеса. Развитие этих направлений отвечает интересам жителей края, и мы доработаем те формы, которые применяет краевая администрация для поддержки малого бизнеса и реализации национального проекта "Доступное жилье", - сказал Михаил Задорнов.

Новые знакомые продукты

"Простому хабаровчанину в нашем филиале будет предложена вся линейка продуктов, ориентированных на частных лиц, - продолжил он. - А именно вклады со ставкой до 10,75% годовых в рублях, до 7,75% в валюте, что выше, чем у банков сопоставимого с нами уровня надежности. Того, кто хочет приобрести жилье, мы готовы поддержать ипотечным кредитом, а тому, кто желает разместить деньги на фондовом рынке, - обеспечить удаленный доступ к рынку ценных бумаг. Наши ставки по потребительским кредитам являются конкурентными, мы предоставляем их быстро, а наши сотрудники всегда встречают клиентов с улыбкой".

Среди новых услуг, которые ВТБ 24 предлагает хабаровчанам: доверительное управление, кредитные карты с льготным периодом кредитования, банковские киоски самообслуживания - первый откроется в ноябре в Хабаровске, через которые можно как снимать наличные по пластиковым картам, так и пополнять их, а также погашать кредиты, открывать вклады, обменивать валюту. "Кроме того, мы готовы выдавать "длинные" кредиты и микрокредиты малым предприятиям, - добавил управляющий филиала ВТБ 24 в Хабаровске Сергей ЯКИМОВ. - Оформлять ипотеку на приобретение жилья на стадии строительства, рефинансировать выданные другими банками ипотечные кредиты и круглосуточно обслуживать клиентов по системе дистанционного банковского обслуживания Телебанк".

"Мы не банк - новичок в розничном бизнесе, - подчеркнул Сергей Якимов. - У нас 77 тыс. клиентов, которых мы качественно обслуживали в ВТБ. Этим клиентам сейчас мы можем предложить то, чего раньше не могли. Например, Интернет-банкинг или пластиковую карту ВТБ 24 с овердрафтом в размере 300% от ежемесячного дохода и с льготным периодом кредитования до 50 дней. Кредиты малому бизнесу - это давняя и успешная программа ВТБ, но сейчас мы можем давать их на срок до пяти лет. Причем без обеспечения, если суммы небольшие, а клиенты нам известны. Либо частично обеспеченные, если суммы более крупные".

Досье В кредит для приобретения жилья на стадии строительства в Хабаровском филиале ВТБ 24 можно взять от $5 тыс. Первоначальный взнос должен составлять не менее 5% стоимости приобретаемой квартиры. Процентная ставка на время строительства составляет от 11,7% по кредиту в долларах и от 14,2% по кредиту в рублях. После завершения строительства и оформления права собственности на квартиру ставка снижается на 2%. Пока жилье строится, обеспечением по кредиту выступает залог прав требования по инвестиционному договору, а также поручительство или залог имущества. После оформления прав собственности залогом на весь срок кредита (от 5 до 25 лет) становится приобретаемая квартира.

Планы развития хабаровского филиала ВТБ 24 озвучил заместитель президента - председателя правления ВТБ 24 Вячеслав ВОРОБЬЕВ. По его словам, к концу 2010 года кредитный портфель филиала достигнет $500 млн. При этом отдельные направления, в частности кредитование малого бизнеса, должны вырасти в 5 раз, а ипотека - в 20 раз. На территории края к этому времени будут действовать 8-9 офисов ВТБ 24. Всего же на территории России к 2010 году ВТБ 24 будет иметь порядка 550 точек продаж (сегодня 132). Руководство банка рассчитывает занять долю в 10% на рынке потребительского кредитования и автокредитования, 8% - на рынке депозитов физических лиц, до 15% - на рынке ипотеки. По планам руководства банка кредитный портфель ВТБ 24 в 2010 году составит около $28-30 млрд, сумма депозитов - около $25 млрд.

С теми, кто созидает новую Россию

"Наши клиенты - это люди со средним достатком и выше, а также состоятельные граждане. Кроме того, работники тех предприятий, которым ВТБ предоставляет кредиты, и индивидуальные предприниматели", - описал клиента ВТБ 24 Михаил Задорнов. "Сами себя мы определяем как надежный российский банк, который работает с теми, кто созидает новую Россию - с людьми состоявшимися, уверенно чувствующими себя в новых реалиях. Им вместе с банковскими продуктами мы готовы предоставить высшую степень надежности банка с государственным участием", - дополнил его заместитель президента-председателя правления банка Михаил КОЖОКИН.

"У нас четкое представление о клиенте. Есть понимание того, как этот рынок сегментируется. Мы изучаем профиль клиентов, определяем их потребности, подбираем продуктовый ряд, который нужен каждому конкретному клиенту, - добавил Вячеслав Воробьев. - Приходит человек в банк, и ритейлер, который с ним работает, должен иметь специальный сценарий, по определенным признакам должен уметь понять, какой продукт или группа связанных продуктов нужна именно этому клиенту. Для того чтобы это было именно так, мы заказываем маркетинговые исследования, анализируем имеющиеся данные".

"А для того, чтобы иметь объемы бизнеса, о которых я говорил, - продолжил он, - недостаточно просто располагать сетью, в которой работает определенное количество людей. Нужна эффективная модель продаж, обеспечивающая качественное обслуживание клиентов. Люди, которые продают банковские продукты, должны быть не просто компетентными, но клиентоориентированными и дружелюбными. С другой стороны, чтобы бизнес был эффективным, важно не только создать технологичную и производительную сеть фронт-офисов, но и географический охват и плотность сети должны быть соответствующими".

Воплощая задачу - быть рядом с клиентом всегда, ВТБ 24 ряд услуг предоставляет клиентам круглосуточно. "Около 40 тысяч наших клиентов активно пользуются Телебанком, около 7 тысяч работают через Интернет на фондовом рынке и рынке Forex. Мы устанавливаем во всех регионах присутствия круглосуточные киоски самообслуживания, по всей стране увеличили (до 20 часов) режим работы допофисов", - подчеркнул Михаил Задорнов.

В одной связке

До конца 2006 года бизнес Внешторгбанка и Внешторгбанка 24 на Дальнем Востоке, как и по всей России, будет разделен. "Задача Внешторгбанка - это, прежде всего, обслуживание корпоративного бизнеса и реализация инвестпроектов, то есть работа с предприятиями крупными и средними, наша ниша - это малый бизнес, ипотека и вся линейка продуктов для физических лиц: от автокредитования до кредитных карт, - пояснил Михаил Задорнов. - Для этого сначала мы должны размежеваться, а потом наращивать каждый свой продуктовый ряд". "Де-факто в Хабаровске это уже произошло, потому что еще летом на базе филиала ВТБ здесь был создан кредитно-кассовый офис нашего банка, - продолжил он. - И портфель ипотечных кредитов и кредитов малому бизнесу ВТБ был переведен на баланс ВТБ 24".

Кроме того, из хабаровского филиала ВТБ на работу в ВТБ 24 перешли 30 человек, занимавшихся розницей. "Тот офис, который мы сегодня открыли, будет штаб-квартирой ВТБ 24 в Хабаровске. Ряд розничных по своей природе офисов ВТБ, как в "Саппоро", например, до 2007 года перейдет к нам на баланс. Затем мы будем наращивать свое присутствие в регионе. А ВТБ в Хабаровске будет вести деятельность, рассчитанную на корпоративных клиентов". Специализация, со слов Михаила Задорнова, позволит каждому из банков улучшить сервис для своих клиентов и соответственно - повысить продуктивность операций. Однако по ряду проектов предусмотрено тесное взаимодействие.

Так, уже отработана схема, по которой в рамках Группы ВТБ в ряде регионов ВТБ, напрямую или поддерживая выпуск облигационных займов, кредитует администрацию края или муниципалитет на строительство инженерных коммуникаций и обустройство земельных участков для новых строительных площадок. Затем ВТБ же кредитует строительные организации, которые застраивают площадку. А уже ВТБ 24 предоставляет ипотечные кредиты тем, кто хочет получить жилье в строящихся домах. "Через такое связанное кредитование, мы пытаемся обезопасить не только себя, но и своих клиентов", - подчеркнул Михаил Задорнов.

То, что Внешторгбанку предстоит решать задачи более высокого порядка, подтвердил и управляющий хабаровским филиалом ВТБ Владимир ВОЕЙКОВ. "Если говорить о среднем и крупном бизнесе, то сегодня он требует других, более качественных подходов. И для того, чтобы эффективно решать задачи, которые стоят перед экономикой региона, нам необходимо предлагать и внедрять новые банковские технологии и продукты для корпоративных клиентов. У нас были неплохие позиции в рознице, но развивать ее дальше целесообразно в рамках специализированного банка. При этом взаимодействие между банками останется". "В том же малом бизнесе мы работаем с клиентами определенного уровня, но если они растут и требуют более сложных продуктов, мы будем переводить их в ВТБ", - добавил Сергей Якимов. "С ВТБ 24 могут начать работать как физическое лицо, так и предприниматель. Затем, если бизнес будет расти, можно перейти на обслуживание в ВТБ. С выходом на международные рынки можно вести операции через дочерние зарубежные банки ВТБ. Мы создаем банк для человека и мультинациональной корпорации", - сказал Михаил Кожокин.