2006 финансовый год стал самым успешным для "Тройка Диалог"

За 2006 финансовый год УК "Тройка Диалог" продемонстрировала рекордные показатели по привлечению активов в ПИФы. Общий объем активов и открытых, и интервальных фондов УК "Тройка Диалог" вырос в 3,64 раза и на конец сентября составил 23,24 млрд. руб. Объем продаж паев достиг 20,2 млрд. рублей, увеличившись в 5,5 раза по сравнению к предыдущим годом. Чистые продажи паев выросли за год в 6,9 раза до 14,8 млрд. рублей.

Фонды "ТД - Добрыня Никитич" и "ТД-Дружина" остаются одними из самых крупных и популярных на рынке ОПИФов, их активы составляют 13,8 млрд. руб. (годовой рост в 4,5 раза) и 4,5 млрд. руб. (годовой рост почти в 6 раз) соответственно. На данный момент компания ведет 60 166 счетов, из них более половины - 38 571 - открыто в этом году.