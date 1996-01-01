Больше всего денег из России ушло в Китай

Лидером среди стран, в которые за второй квартал 2006 года переводились деньги из России, стал Китай: отток денежных средств в эту страну составил $663 млн, сообщает "Лента.Ru".

Центральный банк РФ опубликовал последние данные о трансграничных операциях физических лиц. За первое полугодие 2006 года объем средств, переведенных физическими лицами из России, составил $7,92 млрд, превысив показатель за аналогичный период 2005 года на 71,4%. Поступления в пользу физических лиц в Россию, напротив, сократились на 0,7%, с $3,34 до 3,32 млрд.

Во втором квартале 2006 года из России в страны ближнего зарубежья граждане перевели $1,3 млрд, а из СНГ в Россию за тот же период поступило $286 млн. Лидирующие позиции по оттоку средств из России заняли Украина, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан и Молдавия. Эксперты связывают увеличение объема переводов прежде всего с ростом числа мигрантов, работающих в России и посылающих деньги родственникам на родину. "Россия начинает испытывать дефицит рабочей силы, желающих работать становится все меньше - соответственно спрос на рабочую силу из-за рубежа будет расти", - отмечает экономист ИК "Тройка Диалог" Антон СТРУЧЕНЕВСКИЙ. В этой ситуации отток средств из России, скорее всего, будет превышать приток средств и в дальнейшем, полагает эксперт.