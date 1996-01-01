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Россиянам не оставят ни копейки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Грядут крупные перемены в российском денежном обращении. С одной стороны, Центробанк РФ сетует на недолговечность самых популярных бумажных купюр достоинством 10 и 50 руб. и собирается ввести монеты (как минимум, вместо десяток), а с другой - планируется убрать из обращения мелкие монеты - одну и пять копеек. "Российская газета", ссылаясь на мнение первого заместителя председателя Центробанка Георгия ЛУНТОВСКОГО, пишет о том, что бумажные деньги служат очень недолго.

Так, средний срок продолжительности "жизни" десятирублевок не превышает шести-семи месяцев. У банкнот достоинством 50 руб. такой же срок службы. Чуть дольше "работают" банкноты в 100 и 500 руб., но и они обращаются не дольше двух лет. Солидные тысячные "бумажки" и примкнувшие к ним пятитысячные тоже редко сохраняют товарный вид по истечении трехлетнего срока. Понятно, что у монет срок службы куда длиннее - 10-15 лет. По этой причине давно уже не попадаются в руки бумажные деньги, на которых написано "пять рублей", их Центробанк России уже практически вывел из обращения, заменив монетами. Впрочем, "железные" десятки иной раз попадаются, однако они выпущены в виде памятных монет. Всего в стране ходит примерно 330 млн памятных десятирублевых монет.

Тем временем в руководстве ЦБ РФ очень хотят убрать из обращения копейку и пятачок. Думается, у него найдется немало сторонников среди граждан, коим надоело выгребать из карманов горсти мелочи, которую некуда пристроить. Несмотря на то что мелкие монеты обязательны к приему во все платежи и всеми организациями на территории России, попробуйте что-либо купить в коммерческой палатке, высыпав на прилавок груду копеек.

Неоднократно видел и объявления в маршрутных такси, где с претензией на чувство юмора водитель объясняет непонятливым пассажирам, что 10 и 50 коп. предназначены не для оплаты за проезд, а только лишь для сдачи. Вообще, помимо обывательского, есть и макроэкономический резон в том, чтобы убрать с глаз долой эту гремящую мелочь. Дело в том, что стоимость чеканки копеек куда выше их номинала. Правда, помимо их способности превращаться в товар, у мелких монет есть и другое достоинство.

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