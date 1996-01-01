У россиян скопились миллиарды долларов

У россиян скопилось около 80 миллиардов наличных долларов. Согласно сведениям Министерства финансов, федеральной резервной системы и секретной службы США это абсолютный рекорд в мировом масштабе, сообщает "Фонтанка.Ru".

Однако официальная статистика российских финансовых ведомств серьезно отличается от данных американцев. По расчетам Банка России, на руках у россиян находится не больше $27 млрд. При этом ведомство утверждает, что доля наличных долларов сокращается и вытесняется укрепляющимся рублем.