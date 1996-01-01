Приморцы дружно избавляются от долларов

Последние тенденции показывают, что доллар уже не столь популярен среди россиян как средство хранения денег или их приумножения. Сегодня приморцы все чаще предпочитают рублевые депозиты. Известно также то, что на данный момент в стране происходит сдерживание роста курса рубля по отношению к доллару и удержание курса доллара на определенной позиции. "ЗР" спросил у самих банков, интересен ли для них доллар как финансовый инструмент?

Константин ДУРКИН, финансовый директор ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк":

- Доллар как финансовый инструмент сохранил свою силу только для тех финансовых институтов, которые имеют прямой доступ к международным финансовым рынкам. Для большинства же банков на сегодняшний день валюта является лишь инструментом краткосрочного зарабатывания денег по средствам валютно-обменных операций, конвертации валюты. Был период, когда при существенном курсовом росте доллара у банков появлялись рублевые излишки, которые вкладывались в валюту, а при необходимости пополнения рублевых запасов валюта продавалась. Данные операции можно было сравнить с вложениями в ценные бумаги и с уверенностью сказать, что валюта являлась финансовым инструментом, сейчас же сказать это в отношении большинства банков сложно.

Если рассматривать валюту в вопросе валютного кредита, то банки по-прежнему предоставляют данную услугу, но этот вид финансовых операций сейчас, в большей степени, относится к перечню услуг, предоставляемых корпоративным клиентам, причем значимых для самого финансового учреждения. При оформлении валютного кредита на средний срок есть возможность сыграть на падении курса доллара, тем самым спрогнозировать выгоду такой сделки для клиента.

Сергей КАЛИТИН, управляющий директор по развитию бизнеса филиала Национального банка "Траст" во Владивостоке:

- Безусловно, банку, как и любому коммерческому предприятию, чья деятельность направлена на извлечение прибыли, интересны любые доходоприносящие инструменты. Является ли на сегодняшний день таким инструментом доллар, сказать однозначно сложно.

С одной стороны, потеря у населения интереса к доллару, как к средству сбережения, вызывает желание избавиться от наличной валюты, которая годами копилась в подушках. Это также обусловлено и вполне оправданной политикой государства, направленной на ограничения по наличным расчетам внутри страны в иностранной валюте, ведь времена, когда в магазинах, увидев ценник в "у.е.", покупатели могли рассчитаться "зелеными", давно прошли. Ставки по валютным вкладам также не идут ни в какое сравнение с рублевыми.

Также на приток наличных в банки влияет и тот факт, что Дальневосточный регион притягивает наличные доллары со всей России как средство расчета за японские автомобили, в избытке поставляемые сюда нашими бизнесменами. А эту валюту нужно также превратить в безнал: купить дорожные чеки, сделать валютные переводы за границу и т.д. Поэтому у банков возникает большая головная боль: что делать с наличным долларом? Выход один: вывозить за границу. Вне зависимости от того, делает банк это через Москву или напрямую в банки АТР, удовольствие это недешевое. Отсюда вывод - наличные доллары для банка все менее интересны.

Что касается операций с безналичной валютой, то потребность в валютных расчетах для предприятий-экспортеров и импортеров постоянно сохраняется и даже растет.

Тимофей БАРАНОВ, начальник сектора ресурсов Приморского отделения Сбербанка:

- Банк работает с теми валютами, которые интересны клиенту. В каких валютах банку держать собственные активы - вопрос другого характера. В любом случае это будет зависеть от того, в каких валютах клиенты банка проводят свои операции. Если большой объем операций в долларах, то и основной валютой будет доллар. И в долларах же банк будет размещать свои средства, независимо от динамики его курса. Если же клиенты банка ориентированы преимущественно на рублевые операции, то и свои активы банк размещает в основном в рублях. Конвертировать в такой ситуации рубли в доллары достаточно рискованно.

Впрочем, сегодня банки стремятся заработать не на изменении валютного курса, который от них не зависит, а получать стабильную прибыль за счет комиссионных от проведения клиентами различных операций.

Дмитрий ГРИЦАЙ, заместитель председателя правления ООО "Примтеркомбанк":

- Безусловно, доллар интересен для нашего банка, и это обуславливается несколькими основными причинами. Во-первых, доллар все еще остается основной валютой расчетов по внешнеэкономическим сделкам; а во-вторых, кардинальное падение доллара - это все-таки вопрос долгосрочной перспективы, на текущий момент наблюдаются только несущественные колебания курса. А совет приморцам, желающим сохранить сбережения, у нас один - диверсифицируйте! То есть храните вклады в нескольких валютах одновременно.

Наталья ВАКУЛЕНКО, ведущий менеджер по рекламе Приморского филиала ОАО КБ "Восточный Экспресс Банк":

- В части работы с валютой в нашем банке никаких изменений нет, и не планируется. Вклады, переводы, обмен будут производиться в тех же валютах, что и раньше, - рублях, долларах и евро. Соотношение вкладов и операций по различным валютам остается прежним.