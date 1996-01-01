Банк с немецким акцентом

Приобретение ОАО "ИМПЭКСБАНКА" группой "Райффайзен Интернациональ" явилось знаковым не только для банковской системы страны. Данный факт сказался и на деятельности владивостокского филиала ОАО "ИМПЭКСБАНК".

На сегодняшний день в филиале полностью сменился руководящий состав, а с ним и стратегия развития. После продолжительного периода неактивного поведения на рынке банковских услуг филиал вышел с конкурентными и интересными для клиентов предложениями.

Решен вопрос о переезде филиала в современный офис, соответствующий статусу солидного иностранного банка. Учитывая, что сделка по покупке ИМПЭКСБАНКА завершена и после объединения филиал сменит название на филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", можно констатировать тот факт, что во Владивостоке уже появился первый представитель иностранного банка из европейского банковского сообщества.