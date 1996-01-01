www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Банк с немецким акцентом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приобретение ОАО "ИМПЭКСБАНКА" группой "Райффайзен Интернациональ" явилось знаковым не только для банковской системы страны. Данный факт сказался и на деятельности владивостокского филиала ОАО "ИМПЭКСБАНК".

На сегодняшний день в филиале полностью сменился руководящий состав, а с ним и стратегия развития. После продолжительного периода неактивного поведения на рынке банковских услуг филиал вышел с конкурентными и интересными для клиентов предложениями.

Решен вопрос о переезде филиала в современный офис, соответствующий статусу солидного иностранного банка. Учитывая, что сделка по покупке ИМПЭКСБАНКА завершена и после объединения филиал сменит название на филиал ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", можно констатировать тот факт, что во Владивостоке уже появился первый представитель иностранного банка из европейского банковского сообщества.

Досье

После юридического объединения в России образуется крупнейший банк с иностранным капиталом, сеть которого будет насчитывать более 45 филиалов, 230 офисов, 340 точек потребительского кредитования и более 800 банкоматов по всей стране.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru