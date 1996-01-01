Банк "АВАНГАРД" открыл офис

Офис банка во Владивостоке предлагает клиентам комплексное расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов), валютно-обменные операции, привлечение средств юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов).

Речь идет о депозитах и о вкладах в рублях и иностранной валюте, обслуживании пластиковых карт VISA, MasterCard, переводах по системе WESTERN UNION, переводах без открытия счета.