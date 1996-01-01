Таунхаус пошел по ипотеке от МДМ-банка

МДМ-Банк объявил о запуске новой программы ипотечного кредитования на приобретение индивидуального жилого дома или блока в таунхаусе на первичном или вторичном рынке.

Минимальная сумма такого кредита составляет $10 тыс., максимальная - не ограничена. Первоначальный взнос - от 30% стоимости недвижимости. Ставки по кредиту - от 10,9% в долларах США и евро и от 12,5% в рублях. Срок кредита от 3 до 25 лет.