Примсоцбанк предложил автокредит...

Условия по автокредитованию в Примсоцбанке отвечают нормам предложений других банков. Возраст заемщика должен составлять от 22 лет до 65 лет (на момент окончания действия кредитного договора). Прописка, проживание и постоянная работа на территории нахождения банка - обязательны. Обеспечение по кредиту - залог приобретаемого авто и поручительство супруга.

А вот по возрасту авто предложение может показаться интересным. На момент окончания действия кредитного договора автомобилю должно быть не более 12 лет. На данный момент банк предлагает два вида автокредитования - "Стандарт" и "Престиж", которые отличаются только по суммам, выдаваемым в кредит.