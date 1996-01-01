Станем европейцами

Возможно, через пару лет российские страховщики столкнутся с целой волной страхового мошенничества, если Правительство РФ примет упрощенную процедуру оформления ДТП, так называемый европротокол.

Пока можно спать спокойно. Переход на европротокол если и случится, то не ранее 2008 года. Но вот хорошо это будет или плохо? С точки зрения автомобилиста - просто великолепно. Подразумевается, что при упрощенной процедуре оформления ДТП не требуется присутствия ГИБДД. Можно не ждать их приезда несколько часов (при этом парализовав автомобильное движение), а оформить "справку о дорожно-транспортном происшествии" самостоятельно. Страховщики этот документ примут к оплате. Разумеется, оформить по упрощенной схеме можно будет далеко не любое ДТП. Непременное условие - участие в происшествии не более двух автомашин, отсутствие пострадавших и общая сумма ущерба в пределах 25 тыс. рублей.

Представители ведущих страховых компаний уже сегодня готовятся к этому шагу. На днях они даже провели встречу с журналистами. Обсуждали перспективы развития рынка ОСАГО, принятие стандартов европротокола и т.д.

Для того чтобы европротокол заработал, придется вносить изменения в Налоговый кодекс и КОАП, менять параметры проведения технической экспертизы, нормативных актов и т.д. Одним словом, быстро такие новшества не вводятся. Например, по словам начальника отдела методологии страхования РСА (Российский союз автостраховщиков) Дмитрия ПОЗДНЯКОВА, аварии без пострадавших с ущербом до 25 тыс. руб. составляют до 80% от общего числа ДТП. И если стандарты европротокола будут приняты, это значительно оздоровит атмосферу на дорогах. Во всяком случае, заторов будет меньше. Сегодня ждать приезда сотрудников ГИБДД можно несколько часов.

Кроме этого, Правительство РФ намерено внести изменения в закон об ОСАГО, введя в действие систему прямого возмещения ущерба. То есть возможность в случае ДТП обратиться за выплатой не в страховую компанию виновника, а непосредственно к своему страховщику. А страховые компании - члены Российского союза автостраховщиков сами между собой договариваются о необходимых выплатах, кто, как и кому. Для застрахованного все это значительно упрощает процедуру получения денег.

Правда, страховщики ожидают всплеска страховых мошенничеств. Каких именно, не говорят, но утверждают, что готовы ко всему и убытков не ждут. Цитируя представителей РСА - встанут единым фронтом. Между тем убыточность автогражданки растет.

Досье В Хабаровском крае, по данным ФССН с сайта Агентства страховых новостей, за 6 мес. 2006 года сборы по ОСАГО составили 258 млн руб., выплаты - 182 млн руб. За аналогичный период прошлого года было собрано 235 млн руб., выплачено 166 млн руб.

И если у лидеров по сборам ситуация складывается более или менее благополучно: в Ингосстрахе при сборах в 81 млн руб. выплаты составили 54 млн руб., в Росгосстрахе - 79 млн руб. и 56 млн руб. соответственно. У остальных почти у всех уровень убытков приближается к критическому: "Спасские ворота" и "РЕСО -Гарантия" при сборах в 13 млн руб. имеют выплаты в 11 млн руб. "Нефтеполис" -11 млн руб. и 9 млн руб. соответственно и т.д.