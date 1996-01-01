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Половина владельцев карт не умеет ими пользоваться
Согласно опросу, проведенному Национальным агентством финансовых исследований, только каждый пятый россиянин имеет банковскую карту. Результаты исследования опубликованы в "Известиях".
Портрет обладателя кредитки таков: это в основном люди среднего возраста, как мужчины, так и женщины (47,8% против 52,2% соответственно), с доходом свыше 5000 руб., со средним и высшим образованием.
Чаще всего в кошельке у респондентов была карта Сбербанка (41,4% опрошенных в Москве и 51,6% по России). Вторые по популярности - карты "Русского стандарта" (9,1 и 7,4% соответственно). В регионах 7,2% респондентов имели карты Банка Москвы, 4,4% - Альфа-банка, 3,7% - Газпромбанка, 3% опрошенных продемонстрировали карты Росбанка.
На вопрос "Каковы ваши наиболее типичные ошибки при пользовании картой" более половины респондентов ответили: "Ошибочных действий не совершаю". Остальные признались, что частенько хранят ПИН-код вместе с картой, иногда передают карту третьим лицам...
У банкиров другой список наиболее частых ошибок. "К типичным ошибкам держателей карт можно отнести сообщение ПИН-кода кассирам при оплате товаров или услуг, а также сотрудникам банка - при обращении клиента в банк", - рассказывают в БИНбанке. Многие люди забывают свой ПИН-код, забывают забрать карту в банкомате, не подписывают чеки, отмечают в Газпромбанке. "Подписывая чек, клиенты не проверяют дату и сумму покупки. При оплате выпускают карту из виду, особенно в ресторанах и кафе. Несвоевременно сообщают в банк об утере или краже банковской карты", - сообщают в НОМОС-банке.
Среди типичных ошибок пользователей в Межрегиональном инвестиционном банке отмечают неверный набор ПИН-кода и несохранение платежных документов. В других банках известны случаи, когда владельцы карт держали ПИН-код в кошельке рядом с самой картой, приклеивали бумажку с кодом на карту или даже записывали ПИН-код на полосе для подписи.
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