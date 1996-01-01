Займите деньги у... себя

Случаются ситуации, когда более чем актуально "перехватить" до зарплаты рублей двести. Появляется масса сомнений: у кого занять, сколько не стыдно попросить. Но если вы получаете зарплату по пластиковой карте, следовательно, подключены к "зарплатному" проекту, все терзания исчезают. Система овердрафт позволяет занять деньги у самого себя.

Здесь главное - не поддаться соблазну и не спустить не только нынешнюю, но и будущую зарплату! Возможность получения овердрафта дает каждому уверенность в себе и в своей платежеспособности.

Дотянуть до зарплаты

Овердрафт - это форма краткосрочного кредита, при котором банк осуществляет оплату расходных операций клиента, проведенных им с использованием пластиковой карты, при недостаточности или отсутствии собственных денежных средств, имеющихся на его карточном счете, в пределах установленного кредитного лимита. Суть овердрафта заключается в том, что по заявлению клиента банк устанавливает кредитный лимит на карточный счет (лимит овердрафта). Условия у каждого банка разные, с них и начнем.

Дальневосточный банк предлагает два варианта оформления овердрафта. Предприятие, заключившее договор на "зарплатный" проект, подает список сотрудников, где указывает их трудовой стаж и среднемесячный заработок за последние 3 месяца. Если решение о переходе на овердрафт сотрудник принял позже, то есть возможность обратиться в банк самостоятельно. В этом случае потребуется паспорт, пластиковая карта, на которую перечисляется заработная плата, и справка с места работы.

В МДМ-банк предприятие должно предоставить единую справку (по форме банка) на всех сотрудников, желающих установить овердрафт на свою "зарплатную" карту. Затем будет подписано дополнительное соглашение с каждым.

Банк "Кедр" устанавливает овердрафт через полгода от начала зачисления заработной платы на карту либо предлагает дополнительно так называемую "револьверную" кредитную карту.

Особо продвинутые клиенты названных банков могут самостоятельно завести себе пластиковую карту, куда в дальнейшем работодатель будет перечислять заработную плату. Для этого необходимо обратиться в банк, где ему и установят кредитный лимит.

В Примоцбанке оформляют овердрафт только для клиентов, участвующих в "зарплатных" проектах. Схема аналогична: либо предприятие подает общий список сотрудников, либо клиент самостоятельно обращается в банк с заявлением и подписывает договор. Для остальных есть возможность открыть "револьверную" кредитную карту.

В банке "Траст" пока овердрафт не распространен. Но для сотрудников предприятий, получающих зарплату на карты банка, предоставляется дополнительный бонус также в качестве "револьверной" кредитной карты.

Сумма кредитного лимита

Обычно кредитный лимит по овердрафту доступен уже на следующий день после подписания договора. И доступный баланс счета клиента (средства, которые можно тратить) увеличивается на сумму кредитного лимита. Каждый банк такой лимит определяет по-своему, исходя из доходов клиента.

В Примсоцбанке накинут сверх вашей зарплаты 50%, в Дальневосточном банке от 50 до 70%. МДМ-банк позволит пользоваться сверх меры 200%. Банк "Кедр" устанавливает лимит в пределах одной-двух зарплат. В Банке Москвы устанавливается овердрафт до 98% от поступления зарплатных денежных средств на карту. Например, ваша средняя зарплата за последние шесть месяцев составляет 10 тыс. руб. Примсоцбанк может установить вам лимит овердрафта максимально в размере 5 тыс. руб. Таким образом, доступный баланс вашего карточного счета станет равным 15 тыс. руб. Дальневосточный банк направит на счет сверх вашей зарплаты до 7 тыс. руб., и в распоряжении клиента будут 17 тыс. руб. МДМ-банк предложит лимит в размере 20 тыс. руб., и на карточном счете в доступе окажутся 30 тыс. руб.

Т. е., когда вам понадобятся деньги, не нужно будет обращаться в банк для оформления кредита, необходимая сумма автоматически будет доступна по карте. Но не надо расслабляться. С этого момента начнется начисление процентов на сумму кредита, которой вы фактически воспользовались.

Проценты капают

В дальнейшем и Дальневосточный банк, и Примсоцбанк израсходованную сумму кредита автоматически удержат с карточного счета из первого поступления средств (зарплата, аванс, премия и т.п.) вместе с начисленными процентами за фактический период пользования кредитными средствами. Если средств, которые поступили на карточный счет, будет недостаточно для погашения всей суммы кредита и процентов, то остаток будет погашен за счет следующего поступления средств, пока кредит и начисленные проценты не будут полностью погашены. При погашении кредита лимит овердрафта будет автоматически восстанавливаться на размер погашенной суммы. Образовавшаяся задолженность должна быть погашена в течение 30-45 дней, иначе возможность получения овердрфта будет аннулирована.

МДМ-банк спишет со счета карты только проценты, сам овердрафт погашается только по желанию клиента. Срок его возврата равен сроку действия договора по овердрафту - до 2-х лет. Это объясняется большей суммой, которую банк предоставляет в свободный доступ клиенту. Подобным образом списывает средства и банк "Кедр": каждый месяц - проценты и в конце действия карты (обычно 1 год) - всю сумму задолженности по овердрафту.

Стоит обратить внимание на то, что максимальный размер овердрафта зависит также от имеющихся обязательств по ранее полученным кредитам. И, наоборот, установленный лимит овердрафта будет влиять на уменьшение максимального размера другого вида кредита, которым вы захотите воспользоваться. Обратившись в Примсоцбанк за овердрафтом, клиент получит к нему доступ только в тот момент, когда погасит имеющийся, к примеру, потребительский кредит. В МДМ-банке следующий подход. Если клиент уже имеет карту с овердрафтом в сумме, например, 50 тыс. руб., то при установлении кредитного лимита, допустим, по автокредитованию, из дохода вычтут 3 тыс. руб., так как в данном случае банк рассчитывает, что долг по овердрафту клиент должен отдать в течение 2-х лет. Закрыть лимит овердрафта (или изменить его размер) клиент может в любое время путем подачи заявления установленной формы в банк и выплату причитающейся задолженности. Увольнение сотрудника также является причиной закрытия на карте функции "офердрафт".