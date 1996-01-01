Экономика растет быстрее прогнозов

Экономика России в 2006 году вырастет на 6,7-6,8%. Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Александр ЖУКОВ, передает ИТАР-ТАСС.

"После некоторого летнего затишья темпы экономического роста ускорились, и рассчитываем, что экономика в 2006 году вырастет на 6,7-6,8%", - сказал ЖУКОВ.

Он отметил, что темпы роста российской экономики несколько лучше, чем ожидало правительство в начале текущего года (на уровне 6%). Вице-премьер также напомнил, что рост ВВП России за девять месяцев 2006 года составил 6,6 процента.