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Банки "просветят"
Через несколько дней вступит в силу указание Банка России, ужесточающее порядок идентификации банками клиентов. Кроме того, указание предусматривает, что банки будут информировать ФСФМ об идентификации клиентов сразу день в день, а не в течение недели, как это было раньше. Банкиры сомневаются, что выход нового указания сделает борьбу с отмыванием доходов более эффективной, пишет RBC daily.
В четверг в "Вестнике Банка России" было опубликовано указание ЦБ N 1721-У от 14 сентября 2006 года, вносящее изменения в порядок идентификации банками клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Центробанк посчитал, что при коммунальных платежах, оплате услуг связи и расчетов с бюджетами всех уровней пороговая сумма, при которой банк обязан идентифицировать клиента, должна быть снижена с 600 тыс. до 30 тыс. руб. Также новое указание ЦБ вносит изменения в порядок информирования банкирами ФСФМ об идентификации клиентов. Ранее банкам на это давалась неделя, теперь же они обязаны уложиться в один рабочий день.
Банкирам, опрошенным РБК daily, пока непонятно, каким образом нужно проводить идентификацию физлиц. Между тем банки уже готовятся к увеличению объема документооборота и бумажной работы. По словам заместителя руководителя службы финансового мониторинга Инвестсбербанка Натальи СУХАРЕВОЙ, количество клиентов, которых нужно идентифицировать, вырастет практически у всех банков: "Увеличатся объем бумажной работы и трудозатраты. В то же время, снизив пороговую сумму до 30 тыс. руб. по услугам связи и коммунальным платежам, мы вряд ли добьемся каких-то существенных улучшений в сфере противодействия легализации доходов. Непонятно, какую цель преследовали в Центробанке, вводя эти изменения".
По словам участников банковского рынка, пункт, касающийся предоставления сведений в ФСФМ, также поставит банки в трудное положение. "Банкам будет непросто соблюдать этот подзаконный акт, так как здесь много нестыковок. За один день мы должны сообщить ФСФМ о том, что нам не удалось идентифицировать клиентов, так как это практически невозможно", - говорит г-жа Сухарева.
Новое указание Банка России также предписывает банкам идентифицировать клиентов при операциях с наличными при использовании банкоматов, электронных касс и программно-технических комплексов. Если сейчас это требование действует при операциях свыше 600 тыс. руб., то по истечении десяти дней данное требование станет обязательным для всех операций без исключения. По словам управляющего директора системы "Золотая Корона" Вадима ГРИЦАНЕНКО, платежные системы, предоставляющие услуги по приему наличных платежей, будут выходить из положения, вводя новые сервисы. "Например, идентификационные карты клиентов банка, которые выдаются при обращении клиента в банк за любой банковской операцией после заполнения специальной электронной формы", - уточнил Вадим Грицаненко.
По словам начальника управления финансового мониторинга Промсвязьбанка Татьяны СМИРНОВОЙ, банки могут столкнуться с тем, что нововведения противоречат некоторым пунктам внутреннего положения банков, регулирующего процесс идентификации. "Это положение согласовано с регулятором. Пока мы руководствуемся той редакцией, которая есть", - сказала г-жа Смирнова, пояснив, что в ближайшее время отдельным банкам придется пересматривать внутренние положения.
Между тем в банках убеждены, что обновленные требования станут дополнительной мерой, на которую будут обращать внимание проверяющие из Центробанка, чтобы в дальнейшем принимать какие-либо меры воздействия.
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