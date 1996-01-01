Наука выдавать и наука возвращать

Кредитование населения и бизнеса в Приморье развивается высокими темпами. Хотя прирост объемов кредитования, предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям, составил за 1 полугодие 2006 года всего 4,3%. А задолженность физических лиц по кредитам выросла за тот же период на 30,4% и составила почти 4 млрд руб.

Сравнительный анализ последних трех лет подсказывает, что процентные ставки по кредитам в целом понизились на 2-5%. Банки привлекают все новых и новых клиентов, предлагая более выгодные условия. Вместе с тем дифференцированное отношение к процентной ставке как таковой и собственная схема погашения кредитного долга у каждого банка, несомненно, существует.

Сегодня взять кредит в банке достаточно легко: надо рассчитать свои силы, собрать пакет документов и приготовиться к выплате процентов. Основной параметр, который стоит учесть заемщику, состоит в том, что время получение кредита и количество необходимых для его оформления документов прямо пропорционально зависит от процентной ставки. Чем меньше усилий кредитоалчущий приложил, тем больший процент он заплатит, и наоборот. Здесь дело не в плохих и хороших банках, пытающихся завлечь в кредитный невод новую рыбку, а в конкретной заинтересованности клиента в "быстроденьгах".

АКБ "Промсвязьбанк" предоставляет физическим лицам кредит в рублях за 30 минут. Срок кредита зависит от суммы. Выплату максимальной суммы, предусмотренной таким кредитным продуктом, - 150 тыс. руб., можно оформить и на 2 года. Процентная ставка по такому виду кредита составит 17%. Но предусмотрена комиссия за ведение ссудного счета и комиссия за снятие кредитных средств наличным путем.

Если кредит заемщиком будет закрыт досрочно, процентные ставки, которые клиент должен был выплатить за весь срок, будут пересчитаны и штраф за внеплановое погашение задолженности банк не возьмет. Но если ставки в принципе по данному кредиту изменились за период времени, пока заемщик выплачивал свой долг, их в сторону уменьшения пересчитывать не будут.

За "простоденьгами" можно обратиться в Росбанк. Сумма кредита не может быть меньше 10 тыс. руб. Оформят этот заем за 2 дня. Процентная ставка составит 16% (если сумма займа не более 90 тыс. руб.) плюс заемщик должен уплатить 1,4% от суммы кредита за ведение ссудного счета. При досрочном погашении кредита процентные ставки пересчитываются. Но если клиент пожелает закрыть свои долговые обязательства завтрашним днем, то за это необходимо будет заплатить 500 руб. Это актуально для граждан, которым необходим новый кредит, и срочно. Если никакой спешки нет, то долговые обязательства буду аннулированы в день следующего платежа. Но приходить повторно уже нет необходимости, операция пройдет автоматически.

Особые условия кредитования по снижению годовой процентной ставки и снижение ежемесячной комиссии за ведение ссудного счета Росбанк предоставляет для добросовестных заемщиков и сотрудников корпоративных клиентов.

Получить кредит за 5 дней на потребительские нужды можно и в Банке Москвы. Процентная ставка по потребительскому кредиту зависит от рядов факторов. В частности, если заемщик является клиентом Банка Москвы, уже пользовался кредитным продуктом банка и имеет положительную кредитную историю, Банк Москвы снизит ставку по кредиту на один процентный пункт.

Комиссия за выдачу искомого кредита также зависит от категории заемщика. Так, "зарплатный" клиент Банка Москвы внесет 1,5 тыс. руб., а сторонний - 2,5 тыс. руб. В обоих случаях есть возможность уплаты комиссии в валюте кредита. Кредит может быть погашен досрочно, но с заемщика будет списана комиссия 2% от каждой суммы, вносимой в счет досрочного погашения.

Размер имеет значение

При долгосрочном кредитовании (ипотека, автокредитование) для заемщика предполагаются иные кредитные ставки и в целом иные условия.

При кредитовании на покупку квартиры на вторичном рынке жилья по ставке в среднем 13% Росбанк предоставляет возможность клиенту досрочно погасить займ по истечении 3 мес. с момента его получения, а не через 15 лет. Кредит под квартиру в новостройке выдается на сумму до $300 тыс. На этапе инвестирования процентная ставка по ипотечному кредиту составит 12,5% годовых в долларах США и ЕВРО, и от 17% годовых в рублях. На "титульном" этапе (после оформления недвижимости в собственность заемщика и в ипотеку банку) проценты будут снижены и составят уже от 10,5% годовых в валюте и от 15% годовых в рублях.

Промсвязьбанк позволяет погасить ипотечный кредит без ограничений. При частичном досрочном погашении кредита осуществляется пересчет графика. По выбору клиента в графике либо сохраняется количество платежей, либо сумма ежемесячного платежа. Срок кредитования устанавливается до 20 лет. Годовые процентные ставки на этапе строительства (до оформления построенной недвижимости в собственность заемщика) при сроке кредитования свыше 5 лет составят от 17,5% годовых в рублевом исчислении. После завершения строительства и оформления недвижимости в собственность заемщика процентные ставки будут рассчитаны от 14,5% годовых. Комиссия за открытие ссудного счета составит 1% от суммы кредита, но не более 1500 долларов США.

Займы малому бизнесу также не терпят суеты и, соответственно, имеют свои условия по процентным ставкам.

Так, филиал акционерного коммерческого банка "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (ЗАО) в г. Владивостоке предоставляет займы только под залог недвижимости или автотранспорта, будь то физические или юридические лица. Процентная ставка по кредитам в рублях 20-21%, в валюте - 18%. Комиссия за обслуживание ссудного счета отсутствует в обоих случаях.

В Камчатпрофитбанке при долгосрочном кредитовании возможен пересмотр процентной ставки при условии хорошего обслуживания долга (нет задержек по оплате процентов и частичных платежей погашения суммы основного долга.). Проценты по кредиту начисляются только на остаток суммы основного долга. Дата погашения кредита является последней при начислении процентов. Комиссии за досрочное погашение кредитов нет. Если заемщик все платежи вносил вовремя, то возможна пролонгация данного кредита.

Банк "Меркурий" предоставляет кредиты своим клиентам, т.е. заемщикам, находящимся на расчетно-кассовом обслуживании. Срок кредита определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредит предоставляется на приобретение и пополнение оборотных средств и т.д. Средняя величина процентной ставки в банке "Меркурий" составляет 19% годовых, и она не коррелируется, т.к. банк пока не выдает долгосрочных кредитов. За открытие и ведение ссудного счета взимается единовременная комиссия в размере 1% от суммы кредита.

В "Меркурии" не существует санкций и ограничений на досрочное погашение кредита. При возникновении у заемщика проблем с возвратом он может обратиться в банк с ходатайством о пролонгации действия кредитного договора.

Величина процентных ставок у некоторых банков также зависит от формы подтверждения дохода. Например, если заемщик потрудился предоставить из бухгалтерии своего предприятия справку 2 НДФЛ, он будет выплачивать базовую ставку. Если заполнил справку, рекомендованную банком, ему накинут сверху 1%. Размер первоначального взноса, например, при ипотеке тоже играет роль, 0,5% к базовой ставке по процентам могут добавить, если он меньше 30%.