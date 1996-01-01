Низкие цены на нефть спровоцируют кризис?

Российские экономисты из Центра стратегических разработок представили, что будет с российской экономикой, если цена на нефть - основной экспортный продукт России - снизится до $25 за баррель.

По прогнозам специалистов, даже если такая невероятно низкая цена будет сохраняться в течение трех лет, такого падения, как в кризисном 1998 году, российская экономика испытывать не будет, пишет газета "Ведомости". Будет тяжело, но значительные средства, накопленные в стабфонде и золотовалютных резервах, помогут пережить "неурожайный" период.

Рассматривалось два сценария поведения правительства. Ответственный, то есть переход в режим жесткой экономии, и безответственный. Во втором случае ВВП сократится на 4,5%, если правительство изберет более эффективную политику, экономическое падение составит 2,5%. Для сравнения: в 1998 году ВВП упал на 5,3%. Ответственные чиновники не допустят падения курса рубля более чем на 70%, а безответственные - более чем на 130% (в 1998 году рубль упал на 250%). Инфляция достигнет в зависимости от поведения чиновников 40-48%, а в 1998 году цены выросли на 84%. Правда, дефицит бюджета будет вдвое выше, чем тогда: 7,1-7,7% ВВП против 3,4% ВВП. Но если чиновники задействуют стабфонд и урежут траты, дефицит лишь немногим превысит 2% ВВП.