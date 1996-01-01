Кредит по объявлению

Как известно, кредит можно получить, воспользовавшись информацией одной из местных газет. Еженедельно не менее 40 объявлений частного характера предлагают приморцам (юридическим и физическим лицам) получить кредит за 30 минут, и без поручителей. Объем неформального кредитования внушителен, называются суммы до 500 тыс. руб.

С одной стороны, подобный оборот свободных средств у населения не может не радовать. У граждан есть деньги. Почему бы не занять под проценты? Практически новый вид ведения бизнеса в сфере кредитов. Здесь как будто можно спокойно, без лишней суеты и оформления документов получить искомые средства и спокойно выплачивать проценты.

Но так ли просто все обстоит? Во-первых, при внимательном рассмотрении объявлений и указанных в них номеров телефонов отчетливо видно, что на рынке "упрощенных" кредитов действует всего несколько фирм - фигурантов. Одиночки в этой сфере практически не работают. Аналогично происходит и в сфере риэлторского бизнеса, где один и тот же телефон указан в объявлении "порядочной семьи, желающей без посредников купить и гостинку, и 4 комнатную квартиру". Во-вторых, объем свободных средств населения, предлагаемый к кредитованию, совсем не те финансы, которые решил вложить под проценты их владелец. Это те деньги, которые клиенту предлагается получить в коммерческом банке. А новоявленный кредитор - всего лишь посредник, который с помощью своих связей поможет вам получить необходимый кредит.

Сколько стоит скоринг?

Справедливости ради отметим, что у некоторых кредитных посредников дело поставлено очень серьезно. На предварительном собеседовании по телефону "кредитный эксперт" профессионально осведомляется, какая прописка у потенциального заемщика, брал ли он кредиты в банках, получал ли отказы на получение кредита, есть ли на сегодняшний момент непогашенные кредиты. В дальнейшем следует этап очного собеседования, где к клиенту применяют практически скоринговые технологии, т.е. данные, предоставленные заемщиком, подвергаются анализу, и затем выносится вердикт, может ли данный соискатель претендовать на пользование услугами данной организации. На основании анализа кредитной истории клиента ему помогут оформить документы и направят с чистой совестью в банк получать кредит. Но такой подход - просто высший пилотаж.

В большей степени без лукавства многие "кредитные респонденты" утверждают, что кредит в банке удастся получить в любом случае. При этом на выбор предлагают ряд приморских банков, где и рекомендуют взять кредит. "Группа товарищей" сделает так, что, несмотря на шероховатости в кредитной истории клиента, банк предоставит займ со стопроцентной гарантией. Только вот цена вопроса и в первом, и во втором случаях очень рыночная. Помимо процентов, которые по договору с банком должен будет заплатить заемщик, за так называемые посреднические услуги в фирму следует оплатить от 2 до 8% от полученной в банке суммы. Соответственно, чем "проблемнее" клиент, тем выше процент.

На рынке неформального кредитования существуют другие - драконовские расценки. Предположим, заемщик нуждается в 50 тыс. руб., значит, фирме он должен будет отдать 15 тыс. руб. за содействие. Предоставляется и "гибкая" система скидок. При повторном обращении к посреднику с обозначенной выше суммы возьмут уже 10 тыс. руб. Дешево и сердито.

В состоянии полной эйфории покинуть банк с искомой суммой заемщику вряд ли удастся. У фирмы останутся все данные клиента, да и получать кредит он пойдет под бдительным надзором. Более "цивилизованные" фирмы могут заключить и нотариально заверить договор о передаче средств от одного лица другому.

Подари квартиру "другу"

Кредит по объявлению можно получить и под залог автомобиля и недвижимости. Понятие "автоломбард" как будто более привычно на слух. Подобное кредитование включает в себя относительно честные условия. Заемщик оставляет машину под залог на стоянке кредитора (таким видом кредитования также занимаются фирмы), получает сумму, равную 60% от стоимости автомобиля на день передачи и затем в пределах 5-10% от суммы выплачивает каждый месяц. В автоломбард, кредит можно взять и на 3 года. Но уровень процентных ставок подсказывает, что данный заем имеет в первую очередь краткосрочный характер. Кредиторы просят клиента не волноваться, т.к. на их стоянках оставляли в залог и "Хариеры", и "Прадо".

Первое место по уровню опасности может занимать кредит под залог недвижимости. За однокомнатную квартиру в районе БАМа вполне могут предоставить и 300 тыс. руб. Кредитные эксперты "от сохи" очень профессиональны в своем деле, поэтому оценят и состояние дома, и квартиры. Вопрос оформления залога ничуть ни тривиален. На время возврата долга имущество переписывается на кредитора, и он становится собственником.

Если есть такие предложения, вероятно, есть и спрос. Потенциальными жертвами внебанковских кредитных операций могут являться граждане, не имеющие прописки, официального заработка, или те, кому волей обстоятельств срочно нужны крупные суммы денег. Попасться в сеть неформальных кредиторов оказывается достаточно легко, но, как при этом не остаться без крыши над головой, - вопрос не праздный.