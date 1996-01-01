Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Просьба выражаться в рублях
Госдума уже приняла во 2-м чтении поправки в законодательство об установлении запрета указывать цены товаров, работ, услуг, сумм сделок между резидентами РФ в иностранной валюте. В третьем чтении данный закон, судя по всему, будет рассмотрен нынешней осенью.
Пли по "у.е."
Решение об укреплении образа рубля принято "на всех фронтах". Внесены поправки в КоАП, Законы "О защите прав потребителей", "О рекламе", "О средствах массовой информации". В соответствии с законопроектом в СМИ, включая сеть Интернет, сведения о стоимости товаров, работ, услуг и далее по тексту также должны размещаться только в рублях.
Депутаты, губернаторы, главы администраций и другие высокопоставленные лица тоже не обойдены законом. В публичной речи они должны будут перемножать в уме по курсу и выдавать уже в здоровом рублевом обличии все, что касается сведений о стоимости имущества, сумм сделок, показателей бюджетов всех уровней, государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга.
После долгих споров при доработке законопроекта депутаты Госдумы внесли в текст документов и "смягчающую" поправку, разрешающую госчиновникам при необходимости дополнительно указывать эквивалентную сумму в инвалюте. Кроме того, запрет не будет распространяться на цитирование публичных высказываний. Закон, вероятно, вступит в силу с 1 января 2007 г.
В то время как идут дебаты и принимаются поправки, президентом подписана новая редакция Налогового кодекса РФ. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 137-ФЗ утверждена обязанность по уплате налогов и сборов только в валюте Российской Федерации. Как сообщает отдел по работе с налогоплательщиками и СМИ Управления ФНС России по Приморскому краю, ранее налогоплательщики имели альтернативное право исполнять обязанность по уплате налога как в российской, так и в иностранной валюте. С будущего года оперировать долларами, евро, иенами и денежными знаками других государств в сфере уплаты налогов им будет запрещено.
До нового года необходимо отказаться от понятия "внутренний курс" многим приморским компаниям, в том числе ОАО "Владивосток Авиа", местным операторам связи - МТС и АКОС. Их конкуренты НТК и Мегафон давно перевели свои услуги в рубли и копеечки.
Магазины модной одежды и элитные мебельные магазины Владивостока также мыслят реальными, порой "шестизначными" цифрами. Последние год-два отказываются от цен в долларах и дорогие рестораны. Мода на "евро" на Дальний Восток так и не пришла.
Рублевая экономика
Реально ли в ближайшее время перейти на обозначение стоимости акций, паев, других ценных бумаг и иных товаров и услуг банков и инвестиционных компаний в рублях, "ЗР" поинтересовался у ряда экспертов.
Как полагают специалисты банка "Меркурий", необходимо учитывать, что в настоящее время инфляция в России слишком высока для использования рубля как международной валюты. Оперативность процессу конвертации придаст заинтересованность каждой конкретной компании и отсутствие зависимости от иностранных финансовых ресурсов и инвестиций. Проблемы могут возникнуть, например, при торговле нефтью, т.к. в настоящее время все расчеты осуществляются в долларах. И что интересно, это не наносит никакого ущерба репутации евро как валюте.
Международные денежные переводы - именно та сфера услуг коммерческих банков, которую будет наиболее проблематично перевести на употребление лишь рублевого эквивалента. Как утверждают во Владивостокском филиале Импэксбанка речь пока об этом не ведется, да и вряд ли данную область общения банка с клиентами затронут в законе.
Работа в рублевом режиме российских нефтяных, газовых, лесных бирж явно не повлияет на имидж российской валюты. Генеральный директор ООО "Восток-Инвест" Александр ГАНЬЖИН отмечает, что спрос на услуги товарных бирж зависит прежде всего от того, насколько удобны данные торговые площадки для совершения сделок. В понятие удобства входит масса составляющих, например возможность получения, хранения товара в случае его реальной поставки, унифицированная система сертификации и стандартизации биржевых товаров, система взаиморасчетов между покупателями и продавцами. То, в какой валюте проводятся взаиморасчеты, безусловно, имеет значение, но далеко не первостепенное.
Соответственно, переход на расчеты в рублях будет укреплять национальную валюту только в том случае, если международным инвесторам будут созданы привлекательные условия для работы именно на российских биржах, причем преимущества должны существенно перевешивать дополнительные расходы, связанные с конвертацией в рубли.
Отечественные деньги могут завоевать большее доверие только за счет роста производства в России и укрепления реальной экономики, с этим утверждением согласны все финансовые аналитики.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В России введут новый налог для граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов