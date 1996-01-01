Райффайзенбанк планирует завершить присоединение Импэксбанка к 2007 г.

Банковский холдинг Raiffeisen International Bank-Holding AG, купивший в 2006 г. "Импэксбанк" у структур Бориса ИВАНИШВИЛИ и Виталия МАЛКИНА за $550 млн, принял решение присоединить российскую кредитную организацию к своей "дочке", "Райффайзенбанк Австрия".

Как говорится в сообщении Raiffeisen, присоединение планируется завершить в 2007 г.Объединенный банк будет работать в России под брендом "Райффайзен", а название организации остается прежним - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

Пост предправления объединенного банка сохранит глава "Райффайзенбанк Австрия" Йоханн ЙОНАХ. Менеджеры Импэксбанка получат 3 места в правлении, "Райффайзена" - 6.