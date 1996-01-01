Банк "Меркурий" берется оформить перевод за 5 мин

Банк "Меркурий" совершенствует услуги по переводам без открытия счета. Отправка или получение денег займет у клиента всего 5 минут, т.к. оформление перевода полностью осуществляется сотрудником банка.

Минимальная комиссия, взимаемая с клиента, составит 1,5%, в зависимости от суммы переводимых средств. Отметим, что банк "Меркурий" является единственным представителем системы "Юнистрим" в г. Владивостоке.