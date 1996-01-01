АТБ оформит кредит по телефону

С октября Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) предложил оформлять заявки на кредит по телефону.

Условия кредита можно узнать у консультанта информационной службы. Он же со слов клиента заполняет заявку. Таким образом можно получить любой из действующих кредитов банка.