Ипотека от МДМ-банка стала доступней

МДМ-Банк запустил новую программу по ипотеке. Максимальный срок кредитования в новой программе "вырос" с 10 до 25 лет. Теперь минимальная сумма кредита составляет $5 тыс. (эквивалент в рублях и евро) против $10 тыс. прежде, а максимальная - не ограничена. Первоначальный взнос для покупки жилья на вторичном рынке уменьшился с 15% до 10% стоимости недвижимости. В случае покупки недвижимости на первичном рынке он составит 15%.

Ставки по кредиту - от 9,9% в долларах США и евро и от 11,5% в рублях. Тогда как раньше минимальная величина процентов составляла 11,75% для отечественной валюты и 10,5% - для долларов и евро.