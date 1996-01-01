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Плюсы финансовой аренды
Их может ощутить каждый, кто имеет небольшую сумму (недостаточную для приобретения собственности), но желает все-таки стать владельцем коммерческой недвижимости. Которая, как старое вино, - чем больше проходит времени, тем дороже!
У бизнесменов много проблем. Одна из них - аренда помещения для офиса, магазина или производственной базы. Особо остро она стоит перед малыми и средними предприятиями. И только очень немногие компании могут себе позволить приобрести недвижимость в собственность. Остальные находятся в зависимости от арендодателя, несут высокие ежемесячные затраты, которые постоянно повышаются, и боятся в любой момент оказаться "на улице", потому что договор аренды редко когда заключается на срок более одного года. Новый способ решения проблемы предлагает ООО "Дальневосточная лизинговая компания" - лизинг коммерческой недвижимости.
Лизинг недвижимости - это приобретение лизинговой компанией помещения по выбору клиента, а затем его финансовая аренда с последующим выкупом по остаточной стоимости. В числе прочих, клиент имеет определенные преимущества: ежемесячные платежи сравнимы со стоимостью арендной платы, лизинговые платежи и выкупная стоимость являются фиксированными и не увеличиваются в течение срока действия договора, несмотря на рост цен на недвижимость, к тому же существует возможность досрочного выкупа помещения. Все, что требуется потенциальному клиенту - наличие средств для оплаты задатка (15-25% от стоимости помещения) и безубыточный баланс или внятный бизнес-план, и бремя "арендной узды" будет им сброшено раз и навсегда.
Особо подчеркиваем, в сравнении с покупкой помещения за счет собственных средств лизинг кроме всего прочего имеет ряд неоспоримых достоинств. Во-первых, нет необходимости отвлекать сразу большие объемы средств на инвестиции в недвижимость. Во-вторых, за счет льгот по налогу на имущество и ускоренной амортизации клиент экономит значительные суммы на налогах.
Для получения помещения в лизинг будущему собственнику необходимо лишь подобрать на хабаровском рынке недвижимости приглянувшийся офис или сооружение и связаться с лизинговой компанией, которая проведет предварительные расчеты и анализ пригодности офиса. Затем лизинговая компания приобретает помещение и передает его в лизинг клиенту. В среднем через 5-6 лет клиент становится собственником помещения.
Чтобы ощутить все плюсы финансовой аренды, необходимо выполнить ряд обязательных условий. Помещение, которое приобретается в лизинг, должно быть переведено в нежилой фонд, здание - сдано в эксплуатацию, а документы готовы к продаже. Также планировка помещения должна соответствовать техническому паспорту, самовольные переделки в нем недопустимы. Важная деталь: здание не должно входить в список сносимых сооружений по генплану развития города, а стоимость данного помещения - не превышать средний уровень цен. И еще, помещение должно стоить не менее 2 млн рублей.
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