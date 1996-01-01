Коммунальные платежи признают небанковскими операциями

Депутаты разработали поправки к статье 5 закона "О банках и банковской деятельности" и предлагают считать прием платежей за связь, коммунальные услуги и жилищное обслуживание небанковскими операциями. Об этом сообщил газете "Коммерсант" глава банковского комитета Госдумы Владислав РЕЗНИК.

Интересно, что и торговые сети, и банки предлагают не смешивать платежи за связь и коммунальные услуги, отмечает "Коммерсант". Как сообщил "Коммерсанту" г-н Резник, смысл поправок сводится к тому, что небанковским организациям разрешат самостоятельно принимать от населения платежи за связь, коммунальные услуги и жилищное обслуживание. "Мы согласовали с ЦБ эту поправку. Более того, ее формулировка уточнялась Банком России, потому что ЦБ понимает, что по экономическому смыслу это небанковские операции", - сказал г-н Резник.