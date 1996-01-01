Импэксбанк предложил пенсионерам вклад

С 3 ноября Импэксбанк предлагает новый вклад - "Импэкс-Пенсионный".

Вклад разработан специально для пенсионеров. Им предлагается разместить рубли или валюту на срок от 6 мес. до 2 лет. Первоначальная сумма вклада не должна быть меньше 6000 руб., $200 или 200 евро. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно. Процентные ставки - 11,2% годовых (рубли), 8,5% годовых (доллары), 8,1% годовых (евро). Вклад пополняемый и пролонгируемый. При досрочном снятии денег проценты по вкладу начисляются дифференцированно.