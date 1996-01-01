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От перемены мест слагаемых сумма не меняется
С начала года изменений в количестве кредитных организаций, зарегистрированных и действующих на территории Приморского края, не произошло. Как и прежде, их состав представлен 7 банками и 2 небанковскими кредитными организациями. Лишь в начале 2006 г. было закрыто 3 филиала ООО КБ "ВББ" в Находке, Лесозаводске и Уссурийске, но на их базе открыты дополнительные офисы. В крае по-прежнему действуют 25 филиалов банков из других регионов.
Как сообщает Отдел внешних и общественных связей ГУ Банка России по Приморскому краю, анализ складывающихся тенденций развития банковского сектора экономики нашего края свидетельствует о дальнейшем укреплении позиций действующих банков в условиях сохраняющейся конкуренции со стороны филиалов крупных банков западных регионов страны. Так, доля приморских кредитных организаций в банковском секторе экономики края, в частности в валюте баланса, совокупных активах, обязательствах и кредитах, остается на уровне 30%. Активы и пассивы приморских банков на 1 июля 2006 г. составили 20 млрд 510 млн руб. В целом рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 50,4%.
За 1 полугодие 2006 г. собственные средства банков увеличились по сравнению с началом года на 29,3%, составив 2 млрд 812,5 млн руб. Объемы привлечения во вклады увеличились по сравнению с 1 полугодием 2005 г. на 35,4%.
Высокими темпами развивается кредитование населения, что связано, в частности, с достаточно высокой доходностью этих операций при приемлемом уровне риска. Задолженность физических лиц по кредитам выросла с 1 января 2006 г. по 1 июля 2006 г. на 30,4% и составила 3 млрд 818,6 млн руб.
Темп прироста средств, привлеченных от предприятий и организаций, уступает динамике роста депозитов населения. Вместе с тем они продолжают оставаться основой формирования ресурсной базы кредитных организаций, занимая в совокупных обязательствах на 01.07.2006 г. 66,6%.
В структуре вложений кредитных организаций продолжают доминировать государственные долговые обязательства, однако доля их снизилась с 71,1% на 1 января 2006 г. до 48,4% на 1 июля 2006 г. в связи с активизацией вложений в котируемые акции, приобретенные для перепродажи и инвестирования, таких эмитентов, как Сбербанк России, ОАО НК "ЛУКОЙЛ", ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Газпром" и др.
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