Офис Далькомбанка по новому адресу

Дополнительный офис №2 банка можно назвать универсальным, поскольку юридические и физические лица могут получить здесь все услуги, предоставляемые Далькомбанком: открытие счета и вкладов, оформление пластиковых карт, перевод денег в любую точку России, проведение валютообменных операций и т.д.

Как рассказала "ЗР" директор дополнительного офиса №2 Далькомбанка Лидия РЯБУХА, прежнее помещение офиса не позволяло в достаточной мере развивать направления, которые являются приоритетными в части обслуживания клиентов, и не могло справиться с возросшим потоком клиентов.

Поэтому возникла потребность открытия более комфортабельного помещения, способного предложить клиентам максимум банковских услуг.

Кроме того, переезд дополнительного офиса в помещение, расположенное в центре деловой активности Владивостока играет немаловажную роль в формировании имиджа Приморского филиала Далькомбанка.

Новый адрес офиса Далькомбанка: Владивосток, Светланская,17.