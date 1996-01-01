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Офис Далькомбанка по новому адресу
Дополнительный офис №2 банка можно назвать универсальным, поскольку юридические и физические лица могут получить здесь все услуги, предоставляемые Далькомбанком: открытие счета и вкладов, оформление пластиковых карт, перевод денег в любую точку России, проведение валютообменных операций и т.д.
Как рассказала "ЗР" директор дополнительного офиса №2 Далькомбанка Лидия РЯБУХА, прежнее помещение офиса не позволяло в достаточной мере развивать направления, которые являются приоритетными в части обслуживания клиентов, и не могло справиться с возросшим потоком клиентов.
Поэтому возникла потребность открытия более комфортабельного помещения, способного предложить клиентам максимум банковских услуг.
Кроме того, переезд дополнительного офиса в помещение, расположенное в центре деловой активности Владивостока играет немаловажную роль в формировании имиджа Приморского филиала Далькомбанка.
Новый адрес офиса Далькомбанка: Владивосток, Светланская,17.
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