"Синергия" купила себе банк

Группа компаний "Синергия" консолидировала более 60% акций банка "Дземги" (Комсомольск-на-Амуре). Холдинг, специализирующийся на производстве алкоголя и продуктов питания, рассчитывает превратить небольшой городской банк в региональный.

Около 12% акций банка достались "Синергии" в начале 2006 г. при покупке крупного пакета акций ОАО "ДАКГОМЗ", который на момент покупки являлся одним из акционеров КБ "Дземги". Еще около 50% позже были выкуплены у других акционеров, в том числе у ряда физических лиц.

Досье ООО "Коммерческий банк "Дземги" учреждено в 1990 г. в Комсомольске-на-Амуре. С 1.02.99 г. - ЗАО КБ "Дземги", с 19.11.2001 г. - ОАО "КБ "Дземги". В его состав входят один филиал в Хабаровске и пять дополнительных офисов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Уставный капитал банка составляет 12 264 680 руб. ОАО "ДАКГОМЗ" принадлежит 12,05%, ПСМК "Авиатор" - 8,238%, Министерству имущественных отношений Хабаровского края - 13,33%, профсоюзной организации ОАО "КнААПО" - 15,66% (согласно годовому отчету за 2004 г.). Чистая прибыль на 1 июля 2006 г. - 7,302 млн руб.

В "Синергии-Восток" подтвердили приобретение дополнительных пакетов акций, однако подробности сделок не раскрывают. Заместитель генерального директора ОАО "Синергия-Восток" по связям с общественностью Алексей КАБАНЧЕНКО сообщил о том, что в ближайшее время планируется ребрендинг банка "Дземги" и открытие филиалов банка под новым брендом во Владивостоке, Находке и Уссурийске.

"Приобретение банка, на наш взгляд, органично вписывается в стратегию развития холдинга "Синергия" на Дальнем Востоке. Иметь собственный банк уже не дань моде, а вполне логичный шаг по диверсификации бизнеса. Другой вопрос, в каком состоянии банк достался новым собственникам и что они планируют с ним делать. Одно дело - производство, другое - банковский бизнес, где конкуренция, пожалуй, достигла своего пика. По крайней мере, вложения новым акционерам предстоят серьезные", - считают в ИК "Восток-Инвест".