Центробанк - за то, чтобы увеличить размер возмещения по вкладам

Глава Центробанка России Сергей ИГНАТЬЕВ считает возможным увеличение максимального размера возмещений вкладчикам обанкротившихся банков со 100 до 190 тысяч рублей.

"Я поддерживаю предложение уже в 2006 году повысить размер возмещения по вкладам со 100 тысяч до 190 тысяч рублей", - заявил Игнатьев, выступая в Государственной думе РФ.