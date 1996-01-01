Далькомбанк выдает экспресс-кредиты юридическим лицам

С апреля 2005 года в Далькомбанке работает программа экспресс-кредитования индивидуальных предпринимателей. Теперь в течение трех дней, предоставляя минимум документов, экспресс-кредит Далькомбанка могут получить юридические лица.

Далькомбанк кредитует на срок до двух лет, под 20-22% годовых, на сумму до 800 тыс. руб. Для оформления кредита надо принести в банк паспорта руководителя, главного бухгалтера и учредителей организации; последний баланс и отчет о прибылях и убытках; документы, подтверждающие уплату налогов; договоры аренды или собственности; договоры с поставщиками и покупателями; заполнить анкету, оформить залог или поручительство, и др. Тем, кто имеет положительную кредитную историю в Далькомбанке, предоставляются льготы.

По словам начальника отдела пакетного обслуживания Далькомбанка Андрея КРАВЦОВА, с момента запуска программы экспресс-кредитования весной этого года Далькомбанк выдал около 400 кредитов индивидуальным предпринимателям на сумму более 130 млн руб. Основные преимущества программы, которые отмечают заемщики этой категории, - удобство и быстрота оформления (заявка рассматривается не более трех дней с момента обращения); лояльное отношение к клиентам (на момент обращения за экспресс-кредитом предприниматель может вообще не иметь счетов в банках); минимум документов (нужна только последняя налоговая декларация и документ, подтверждающий уплату налога); конкурентная процентная ставка (20-22% годовых); возможность досрочного погашения кредита. Экспресс-кредиты Далькомбанка оформляются во всех офисах и филиалах банка.