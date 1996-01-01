Росгосстрах занялся медициной

Росгосстрах в Хабаровском крае заключил более 20 договоров по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Это стало возможным после получения лицензии на данный вид деятельности и регистрации в Фонде обязательного медицинского страхования филиала ООО "РГС -Медицина" "Росгосстрах - Хабаровск - Медицина".

Общество "Росгосстрах - Медицина" входит в крупнейшую страховую холдинговую компанию "Росгосстрах". Как сказал директор филиала ООО "РГС - Медицина" "Росгосстрах - Хабаровск - Медицина" Павел ШОПИН, "Росгосстрах - Медицина", в отличие от других страховых компаний, имеет широкую филиальную сеть, покрывающую всю территорию РФ. "Это позволяет реально обеспечить надежную защиту интересов клиентов и высокий уровень организации и контроля качества оказания им медицинской и лекарственной помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории Хабаровского края, - подчеркнул Шопин.