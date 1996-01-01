"Каунтерпарт Бизнес Фонд" получил награду

Фонд поддержки предпринимательства "Каунтерпарт Бизнес Фонд" признан победителем конкурса "Всемирные премии в области микропредпринимательства" и награжден дипломом в номинации "За высокое качество портфеля займов". Также награждены дипломами конкурса клиенты Фонда - Лариса ОРЛОВА и Лариса ПАВЛЕНКО.

Конкурс "Всемирные премии в области микропредпринимательства" проводится при поддержке ООН. Цель - показать вклад микрокредитования и микрофинансирования в искоренение бедности по всему миру. В России в этом году проходил впервые. В течение двух месяцев в организационный комитет поступило свыше 100 заявок от российских микропредпринимателей и более 40 заявок - от организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Заявки поступали со всей России - от Санкт-Петербурга до Камчатки, от Калмыкии до Приморского края. Победителей выбирало жюри, куда вошли представители Торгово-промышленной палаты РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Высшей школы экономики, Программы развития ООН и др.

Вручение дипломов состоялось 2 декабря на IV Национальной конференции "Микрофинансирование в России: успешные стратегии для экономического роста" в Санкт-Петербурге.