Дальвнешторгбанк - с новым вице-президентом

16 ноября на должность вице-президента Дальвнешторгбанка назначен Владислав ПЕРШИН, до конца октября этого года занимавший пост заместителя председателя правления Росбанка.

На предыдущем месте работы в его задачи входило развитие розничного бизнеса и курирование филиальной сети банка в московском регионе. На новом он будет отвечать за продвижение розничных продуктов Дальвнешторгбанка.