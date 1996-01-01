Деньги из... холодильника

В последнее время все большее количество банков запускает программы для частных лиц. Зачем они это делают, как они это делают? Можно и нужно ли говорить о социальной ответственности банков в связи с ростом рынка розничных банковских услуг? Об этом дискутировали собравшиеся за круглым столом банкиры и представители науки на прошлой неделе.

Эксперты среди причин интереса банков к частным клиентам выделяют лояльность физлиц к низкой процентной ставке по вкладам (яркий пример - Сбербанк); снижение ставки рефинансирования Банка России и, как следствие, снижение банковского дохода по операциям с корпоративными клиентами; увеличение платежеспособного спроса населения на кредиты в связи с ростом доходов населения и др. Одновременно с этим упоминают они и факторы, сдерживающие развитие розничного банковского бизнеса. К ним, в частности, со слов старшего преподавателя ХГАЭиП Евгении ЩУПЛОВОЙ, можно отнести недоверие заемщиков к российским коммерческим банкам, наличие масштабного теневого рынка, зачаточное состояние рынка бюро кредитных историй.

Пока отсутствуют в России и общепринятые критерии отнесения банков к категории розничных. Так, издание "Коммерсант", говоря о самых розничных коммерческих банках, ориентируется только на долю рынка вкладов, которую эти кредитные организации занимают. "Континент Сибирь" при составлении рейтинга коммерческих банков совершенно не учитывает структуру банковских пассивов, связанных с размером вкладов физических лиц, а выбирает в качестве критериев долю вкладов физических лиц в кредитном портфеле, долю кредитов частных предпринимателей и корпоративных клиентов. Евгения Щуплова предлагает для ранжирования банков использовать такие показатели, как структура активов и пассивов, массовость розничных услуг, стандартизация розничных операций, наличие разветвленной сети подразделений.

Опираясь на приведенную классификацию, она дает оценку трем самым крупным коммерческим банкам Хабаровского края на апрель 2005 года: Банку "Дальневосточное О.В.К.", Далькомбанку и Региобанку. Первый представлял собой на тот момент классический розничный банк, второй можно было отнести к корпоративно-розничным банкам, третий - к корпоративным.

Необходимость выделения розничных банков в отдельную группу, по мнению дальневосточных экономистов, вызвана их социальной ролью - коммерческие банки могут оказывать существенное воздействие на перемещение населения из одной социальной группы в другую. Если речь идет о кредитовании, то вместе с заемными деньгами у граждан появляется возможность приобрести потребительские товары, недвижимость и пр. Это позволяет им подняться на более высокий уровень в рамках одной социальной группы.

Профессор кафедры банковского дела ХГАЭиП Юрий РОЖКОВ замечает: "С развитием банковской системы мы потеряли социальность. Банк должен ощущать, что его клиент богатеет. У нас же в систему потребительского кредитования втянули людей, которые для того чтобы платить за кредит, деньги из холодильника вытаскивают. А человек должен положить деньги на депозит и получить доход, превышающий инфляцию".

Не все банкиры согласны с этим. Так, по мнению вице-президента Региобанка Андрея ЕЛФИМОВА, бизнес строится на принципе "win-win" (вам выгодно, мне выгодно). При этом "как может банк давать ставку по депозитам выше инфляции? Что он будет зарабатывать?" Председатель правления Дальвнешторгбанка Сергей ВЛАСОВ ему оппонирует: "Как дать ставку по вкладам, превышающую ставку инфляции? Я приведу простой пример - любой зарплатный проект - это деньги, которые работают на банк с 0% ставкой. Имея ежемесячно несколько десятков, а то и сотен миллионов бесплатных средств, можно предлагать населению вклады хотя бы под 12% годовых, то есть чуть-чуть выше инфляции. При нормальном уровне рентабельности активов, рентабельности по капиталу и операционной рентабельности это достижимо".

Андрей Елфимов продолжает: "Мы видим свою социальную значимость в том, чтобы не раскручивать механизм плохих кредитов. Мы кредитуем физических лиц в рамках зарплатных проектов, понимая, как и из каких средств заемщики будут отдавать кредиты". И снова его слова опровергает Сергей Власов, который утверждает, что кредитовать можно и сторонних для банка частных лиц. "Если говорить о риске плохого портфеля, то, с одной стороны, сегодня действительно происходит концентрация плохих кредитов в рознице. Однако с другой - средняя сумма кредита у нас, в отличие от корпоративных банков, очень небольшая - 18-22 тыс. руб. Кроме того, появился закон о кредитных бюро, мы предполагаем, что через два-три года все плохие заемщики будут туда внесены. Появились коллекторские агентства, которые занимаются управлением плохих кредитов. Из всего многообразия рисков высокими в рознице остаются только операционные риски в силу того, что с ростом числа отделений увеличивается количество персонала".

Начальник сектора рисков Дальневосточного банка Сбербанка России Юрий ГОЙДЕНКО считает, что одна из причин, почему ставка по кредитам для физических лиц выше, чем для корпораций, - это защита от рисков. Он приходит к выводу, что физические лица менее требовательны к ценам, чем корпоративные клиенты. "Руководствуясь принципом "все берут, и я возьму", преследуя цель получить деньги побыстрее и не зная методов расчета затрат, люди верят рекламе кредита по стоимости 0,11% в день и игнорируют тот факт, что реальная стоимость такого кредита превышает 40% годовых", - считает он.

Почти все участники круглого стола согласны с тем, что государство должно обратить внимание на рост числа розничных банков. Возможно, правильным будет запрет на кредитование розничными банками крупных юрлиц, так как это ведет к росту рисков. Что касается ставок по потребительским кредитам, то С. Власов высказал мысль о том, что как только все банки, занимающиеся розницей, в том числе Сбербанк, будут поставлены в одинаковые условия, ставки по кредитам упадут в разы. Остается ждать.