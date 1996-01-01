Кредит под платиновый залог

НОМОС-БАНК и Региобанк предоставили артели старателей "Амур" синдицированный кредит на общую сумму $20 млн.

По условиям сделки НОМОС-БАНК выделил предприятию $15 млн, доля Региобанка составила $5 млн. Кредит предоставлен сроком на один год на условиях залога прав на выручку по договору купли-продажи слитков платины общим весом до одной тонны. Полученные средства "Амур" планирует направить на финансирование текущей деятельности.