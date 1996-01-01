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"Согласие" на регионы
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Страховая компания "Согласие" (Москва) планирует в течение полутора-двух лет приобрести несколько региональных страховых компаний, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор СК Игорь ЖУК.
По его словам, на сегодняшний день "Согласие" имеет планы по приобретению 13 страховых компаний, однако впоследствии эта цифра может измениться. "Мы ведем речь о покупке бизнеса ряда компаний, число которых сегодня 13, завтра их может быть две или одна, может быть, и ни одной. Для этого должно быть понятно, что мы приобретаем. Сейчас нам непонятно, что мы можем купить, пока ситуация непрозрачна", - сказал он. Гендиректор отметил, что с некоторыми страховщиками уже ведутся переговоры.
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