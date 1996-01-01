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Банк Москвы привел во Владивосток собственные паевые фонды
Банк Москвы расширяет перечень своих финансовых инструментов. Road-show, как назвали свое турне ведущие менеджеры банка, охватило Сибирь и Дальний Восток и призвано донести информацию до потенциальных клиентов.
На сегодняшний момент банк имеет 7 паевых фондов, в их числе открытый индексный ПИФ, паевой фонд акций компаний с государственным участием, фонды смешанных инвестиций. Доходность в среднем составляет от 8 до 35% годовых. Управляющая компания банка планирует создать открытий ПИФ акций металлургической промышленности.
Паевые фонды, по мнению гендиректора Управляющей компании Банка Москвы Елены КАСЬЯНОВОЙ, - это механизм, с помощью которого можно не только сохранить, но - в первую очередь, преумножить деньги. В целом основные вложения в паевые фонды поступают от жителей Москвы - это 50% от всех финансовых вливаний, 50% приходится на остальную Россию. Тем не менее, эксперты уверены, что эффективность такого способа преумножить свои накопления, скажет сама за себя. Минимальная сумма, по которой можно приобрести пай, не ограничена.
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