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Страховое возмещение вкладов может вырасти

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) намерено выступить с инициативой по увеличению в 2007 г. страхового возмещения по банковским вкладам до 300 тыс. руб., сообщил директор департамента организации страховых вкладов Алексей АБРАМОВ.

По его словам, повышение страхового возмещения не повлечет за собой увеличения отчислений банков в фонд страхования. Как и сейчас они составят 0,15% от суммы депозитов частых лиц.

В настоящее время средний размер вкладов, превышающих 100 тыс. руб, составляет 347,5 тыс. руб, и в этой связи предложение Агентства об увеличении размера страхового возмещения представляется адекватным текущему развитию рынка вкладов и его структуре, сказал Абрамов.

Сумма выплаты в одни руки составит 280 тыс. руб. После рассмотрения данной инициативы советом директоров Агентства, который возглавляет министр финансов РФ Алексей КУДРИН, документ по увеличению страхового возмещения по банковским вкладам поступит в правительство, а затем в Госдуму.

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