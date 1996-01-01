Стабфонд принес первый доход

Доход от размещения средств Стабфонда в различных валютах составил в этом году 1,7 млрд руб., сообщил глава Счетной палаты Сергей СТЕПАШИН журналистам.

"Наконец, начал работать Стабфонд. В этом году мы его стали размещать пока в ЦБ в различных валютах и заработали 1,7 млрд руб., чего не было раньше", - сказал Степашин.