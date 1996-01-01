Любой бизнес направлен на развитие

Примтеркомбанк (ПТКБ), который почти 20 лет успешно работает с предприятиями малого и среднего бизнеса Приморья, недавно обрел новых собственников. Событие для финансового рынка вполне привычное. Однако в Приморском крае подобные сделки стараются не афишировать, хотя любая из них вызывает массу вполне обоснованных вопросов о дальнейшем развитии финансово-кредитного учреждения, возможном изменении комплекса предлагаемых услуг либо изменении сферы его интересов.

Обо всем этом, а также о намеченных планах "ДК" рассказал председатель правления ПТКБ Константин КУЗНЕЦОВ.

- Константин Анатольевич, в чем причина смены собственников банка?

- Банки, как и любой бизнес, просто так не покупают - это факт. Приобретение финансового предприятия, а тем более работающего и приносящего прибыль, - шаг более чем обдуманный. Вот и смена собственников Примтеркомбанка произошла далеко не стихийно. Переговоры о покупке ПТКБ группой физических лиц велись почти полгода. По сути, новые владельцы банка - это консолидированная группа людей, никак не связанных между собой юридически, но объединенных общими деловыми интересами и бизнес-проектами. Новые собственники уже заявили о своих намерениях активизировать деятельность банка на российском финансовом рынке и привлечь иностранные капиталы. Именно эти установки и лягут в основу стратегии дальнейшего развития нашего банка.

- Расширится ли в связи с этим клиентская база?

- Она стабильно расширялась в последние годы, и теперь нам бы не хотелось как-то менять эту позитивную тенденцию. Так что мы продолжаем работать в прежнем режиме. Примтеркомбанк занимает четко выраженный сегмент финансового рынка, ориентируясь на средний и малый бизнес, и демонстрирует заметный рост по многим показателям, прежде всего финансовым: величина собственных капиталов банка и кредитных активов.

При этом мы не только повышаем качество своей работы, но и расширяемся географически. В этом году уже открыта дополнительная операционная касса во Владивостоке, на улице Стрельникова, рядом с таможенным управлением, а в 20-х числах декабря "войдет в строй" еще один филиал на ул. Русской. Что касается филиалов в районах Приморского края, то на данный момент нами уже действуют в Находке и Спасске-Дальнем, а в следующем году мы планируем открыть дополнительный офис в Славянке.

- Какие планы банк строит относительно выхода на зарубежный рынок?

- Мы ведем работу по привлечению компаний, работающих с иностранными контрагентами, и достаточно позитивно оцениваем свои перспективы на этом рынке. Сопровождение внешнеэкономической деятельности - чрезвычайно прибыльный вид бизнеса, и нам, как стабильному финансовому предприятию, это интересно. Но для открытия рентабельного зарубежного представительства должны быть наработаны достаточные объемы клиентской базы и финансовых ресурсов, как только они появляются - формируются конкретные цели его создания. К тому же аналогичные проекты требуют серьезных согласований на федеральном уровне. Без тщательной проработки они не внедряются.

- В чем вы видите конкурентные преимущества Примтеркомбанка?

- Как уже говорилось выше, мы уже много лет очень стабильно работаем в определенном сегменте рынка банковских услуг. В нем ведется достаточно жесткая конкурентная борьба, преимущественно между местными банками, которые заинтересованы в работе с малым и средним бизнесом. Конкурировать с межрегиональными банками по ряду позиций было бы, по крайней мере, глупо - у каждого свой профиль. Нашим основным преимуществом является оперативность принятия решений. Я имею в виду, что по тем кредитным запросам, которые банк может себе позволить удовлетворить, решения принимаются гораздо быстрее, чем в крупных структурах. Мы имеем больше возможностей оценить и проанализировать платежеспособность заемщика в минимальные сроки. Кроме того, в большинстве случаев мы можем предложить потенциальному клиенту эксклюзивный, подобранный специально для него набор услуг.

- Выдает ли Примтеркомбанк кредиты физически лицам и можно ли взять деньги под ипотеку?

- Мы работаем с физическими лицами, но не в массовых объемах. В нашем банке есть, например, программа кредитования физических лиц под поручительство предприятий, являющихся нашими клиентами, есть кредитные схемы на покупку катеров, автомобилей. Но, как я уже говорил, мы стараемся работать с клиентами, ориентированными на привлечение дополнительных финансовых средств в свой бизнес, а в покупке стиральной машины с успехом могут помочь другие.

Что касается ипотечного кредитования, то при наличии ресурсов мы займемся им с удовольствием. Но все же мы стараемся ориентироваться на нужды бизнеса, если хотите, одни делают ставку на развитие ипотеки, а мы - на содействие в приобретении производственных площадей.

- То есть вы не исключаете возможность появления у Примтеркомбанка дополнительных ресурсов для кредитных операций?

- В своей работе мы ориентируемся на принятую нашими собственниками программу развития банка на 2007 год, в которой предусматривается привлечение западных инвестиций. Кроме того, мы намерены принять участие в тендере на обслуживание федеральных программ экономического развития Дальнего Востока и Сахалина. Все необходимое для этого делается уже сейчас. По итогам работы за 9 месяцев текущего года, уже можно сказать, что и действующий план мы выполняем с опережением.

- Какие возможности это дает для дополнительного развития?

- У банка есть внутренняя программа развития, и в ближайшее время мы намерены закупить новое программное обеспечение. Кроме того, значительные средства предполагается выделить на повышение профессионального уровня сотрудников банка и внедрение новых технологий обслуживания клиентов. В конце концов, декларируя заботу о клиенте и индивидуальный подход, мы просто обязаны соответствовать нами же установленным требованиям.