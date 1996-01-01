Вместе мы инвесторы

Инвестиционное финансирование сложнее организовать, здесь выше риски. Однако именно этот способ финансирования позволяет предприятиям сделать качественный шаг в развитии. Особенности и детали сделок по инвестиционным проектам корреспондент "ДК" обсудил с заместителем начальника отдела по работе с корпоративными клиентами Хабаровского филиала Внешторгбанка Евгением ЛЫСУНОМ.

- Евгений Викторович, в чем заключается инвестиционное сотрудничество банка и бизнеса и чем оно может быть интересно для клиента?

- Благодаря инвестиционному сотрудничеству с банком у предприятий появляется реальная возможность расширять бизнес. Можно организовать новое производство, заняться новым видом деятельности и т.д., или увеличить мощности действующего предприятия в несколько раз. Принципиальное отличие инвестиционного финансирования от текущего в том, что заемные средства возвращаются после запуска проекта. То есть клиент строит, например, завод, запускает производство, начинает получать доход, и только тогда - с этого дохода - выплачивает кредит банку. При текущем финансировании банк смотрит на текущий бизнес, текущую выручку, то есть гарантируется возврат средств вне зависимости от того, будет проект реализован или нет.

- Поясните подробнее отличия инвестфинансирования, о котором говорите вы, от того, что предлагают другие банки Хабаровска.

- Допустим, есть компания с годовым оборотом в 300 млн руб., рентабельностью 10% и у нее есть проект на 100 млн руб., который она реализует в рамках текущей деятельности. Некоторые банки называют это инвесткредитованием, хотя кредитуют клиента, у которого риски невозврата не зависят от реализации этого проекта. При этом кредит банку начинает погашаться сразу после выдачи. При настоящем инвестиционном финансировании проценты начисляются точно так же, как по обычной кредитной линии, то есть каждый день по процентной ставке в зависимости от суммы задолженности на текущий момент. Однако по основному долгу клиенту предоставляется отсрочка платежа на период до запуска проекта. Чтобы набрать необходимый уровень доходности, мы с клиентом обсуждаем время и суммы выплат. Допустим, по первой кредитной линии клиент платит сразу, по второй проценты аккумулируются и выплачиваются после запуска объекта. Одна комиссия платится в середине срока кредитования, а вторая - на последнем этапе реализации проекта.

- Получается, при инвестиционном финансировании риски банка больше. О каких суммах финансирования идет речь? И какие задачи ставит перед собой ВТБ в ходе развития инвестфинансирования в Хабаровском крае?

- Банк в настоящее время финансирует проекты от $10 млн. Плюс к этому готовится программа финансирования малых инвестпроектов - от $3 до $10 млн руб. Что касается задач банка, то они совпадают с целями наших клиентов - это развитие бизнеса. Реализуя инвестиционный проект, мы содействуем развитию региональных компаний и предприятий, следовательно, способствуем экономическому росту территории.

- Какова технология осуществления инвестиционного проекта?

- Во Внешторгбанк можно обратиться на любом этапе проработки бизнес-проекта. Предприятие может прийти к нам и обсудить проект или идею. После этого мы предложим подготовить краткое, на одну-две страницы, инвестиционное предложение для банка. Такое резюме обычно содержит описание того, что и где создается, стоимость проекта и его доходность, сроки реализации, состояние рынка, опыт менеджмента проекта в отрасли и, конечно, что в рамках проекта предлагается банку - например, доля в капитале. Это достаточно эффективный тест компетенции и решимости менеджмента проекта. Многие предприниматели интуитивно чувствуют что-то новое, что будет приносить прибыль. И если этот тест пройден, мы вместе начинаем подробную работу над проектом, рекомендуем профессиональные компании, которые помогут сделать полноценный бизнес-план. Затем прорабатываем структуру финансовой сделки.

Досье Серьезная работа по проекту начинается после того, как клиент приносит в ВТБ бизнес-план. Его анализируют специалисты банка, и если он вызывает интерес, предлагают структуру сделки. Каждая сделка в части финансирования уникальна. Подбираются оптимальные условия кредитования, лизинга и т.д. При необходимости в структуру сделки включается взаимодействие с дочерними банками ВТБ за границей, проведение документарных операций, инструменты хеджирования, используются лимиты иностранных банков, открытых на ВТБ, и т.д. Все зависит от того, насколько данный инструмент применим к рассматриваемому проекту, насколько он экономически обоснован, насколько приемлем для банка и для клиента. После того как сделка структурирована, принимается решение о финансировании. Если решение положительное, то дальше работа продолжается по согласованному с клиентом плану.

- А как будет выглядеть реализация инвестиционного проекта на конкретном примере?

- Допустим, нам принесли бизнес-план строительства завода. Проект состоит из трех частей: сначала строится цех, затем приобретается оборудование, а после закупается сырье, нанимаются рабочие, выплачиваются авансы перевозчикам. С точки зрения банковских инструментов его можно структурировать следующим образом. На первом этапе открывается кредитная линия для финансирования строительства. Причем учитывая тот факт, что строительство разнесено во времени, проценты по ней начисляются только на текущий остаток. Предприятие начинает строить цех, который будет возведен за полгода. Следовательно, через полгода туда нужно будет завезти оборудование. Допустим, что срок изготовления оборудования - три месяца, то есть через три месяца после начала строительства мы должны запустить контракт на приобретение оборудования. Если это импорт, то через три месяца мы открываем документарный аккредитив на поставщика, который финансируется иностранными банками под наши обязательства по аккредитиву. Мы знаем, что, как только закончится строительство и поступит оборудование, начнется его монтаж. Предположим, что на монтаж оборудования, его наладку, запуск нужно два месяца. Для этого мы открываем на клиента еще одну кредитную линию. Таким образом, у нас получается полугодовая кредитная линия на строительство, трехмесячный аккредитив с рассрочкой платежа и еще одна кредитная линия на пополнение оборотных средств. На начало производства задолженность клиента банку достигает максимума. Запустив цех, клиент начинает производить продукцию, продавать ее, получать выручку. Из нее какая-то часть идет на погашение долга.

- Но редко какое предприятие сразу выходит на прибыль.

- Совершенно верно, но мы это учитываем. Допустим, предприятие первые три месяца выпускает 20% продукции от планируемой при полной загрузке, график погашения кредитов устанавливается в расчете на эти 20%. Еще через три дает 50%, то график погашения рассчитывается на 50%. А через девять месяцев оно выходит на полную мощность, следовательно, платит со 100% выручки. Все это просчитывается и закладывается еще на стадии проекта. И клиент все расчеты видит.

- Может ли клиент использовать собственные средства для покрытия части затрат по инвестиционному проекту?

- Да. Более того, у нас есть требование - мы финансируем не более 70% от стоимости проекта. Это распространенная практика, и такому подходу есть много обоснований. Основное - финансирование с "нуля" - дело рискованное, и собственные средства клиента, вкладываемые в проект, - это страховка наших рисков. По этой же причине мы предоставляем инвестиционные ресурсы, как правило, действующим предприятиям, которые увеличивают или диверсифицируют бизнес. Нам нужна уверенность, что та команда, которая берется за инвестиционный проект, умеет управлять бизнесом и понимает, на какой рынок идет.

- Под какие проценты финансируется предприятие при реализации инвестиционного проекта?

- Во-первых, надо понимать, что стоимость инвестиционного финансирования выше, чем стоимость текущего, потому что риски выше. Во-вторых, в ВТБ подход такой - рискуем вместе. Пока клиент средства не возвратил, мы претендуем на часть прибыли, причем в той доле, в которой проект финансируем.

Вернемся к примеру про завод. Допустим, ВТБ участвует в проекте 5 лет - 2 года завод строится, 3 года предприятие гасит задолженность. Если за 5 лет расчетная прибыль проекта составит 100 млн руб. и банк профинансировал его на 70%, то мы претендуем на 70 млн руб. Если проект окажется более успешным, чем планировалось, то в виде процентов мы все равно возьмем только ту сумму, на которую рассчитывали изначально. Все, что сверх, останется клиенту.

- В каких пределах варьируются процентные ставки по проекту?

- В инвестиционном финансировании нет однозначного ответа на вопрос "Сколько стоят ваши деньги?". Стоимость капитала инвестора определяется рисками проекта. В широких пределах стоимость кредитной линии составляет от 10 до 25% годовых в рублях. Если мы используем документарное финансирование, то общая долговая нагрузка на проект снижается в зависимости от типа и величины рисков, доходности проекта... Документарное финансирование по инвестиционному проекту стоит от 10% годовых в валюте.

Иногда на время реализации инвестиционного проекта банк становится его собственником. Это чаще всего инструмент контроля. Как правило, покупается так называемый блокирующий пакет - 25-26% акций создаваемого предприятия (в большинстве случаев для реализации инвестиционных проектов создается новое юридическое лицо). Войдет банк в состав акционеров или нет, зависит от параметров конкретного проекта. Однако если это происходит, то сразу при подписании кредитного договора заключается соглашение, что после окончания проекта и возврата кредитов банк обязуется продать собственнику купленную долю по заранее оговоренной цене. Клиент ВТБ в этом случае уверен, что, как бы ни сложилась ситуация на рынке, право собственности после погашения задолженности останется у него.

Досье - А если создается совместное предприятие, как это влияет на процесс рассмотрения инвестиционного проекта?

- Подготовка сделки немного усложняется, так как ведутся трехсторонние переговоры. Вместе с тем создание СП - это один из эффективных способов найти дополнительные источники финансирования проекта, собрать те самые необходимые 30% собственных средств. К примеру, иностранный партнер финансирует сделку на 30%, банк - на 70%. При этом наш клиент, внося "свои" 70% через ВТБ, полностью контролирует проект.

Досье Программу финансирования инвестиционных проектов ВТБ запустил в 2004 году. За это время в России реализованы проекты в разных отраслях. Среди них: покупка оборудования для передачи в лизинг ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" на сумму 1,7 млрд руб., строительство стекольного завода в Московской области для ЗАО "Орехово-Зуевская стекольная компания", строительство нового птицекомплекса по производству индюшатины мощностью 11,2 тыс. тонн в год в Ростовской области для ООО "Евродон" (по линии израильского экспортного страхового агентства IFTRIC), строительство административно-делового комплекса общей площадью около 100 тыс. кв. м в Москве (по линии французского экспортного страхового агентства - COFACE) и другие.

- До конца года Хабаровский филиал Внешторгбанка начнет работать по программе финансирования малых проектов. Какие преимущества при этом получат клиенты вашего банка?

- Основное преимущество - мы будем финансировать проекты меньше $10 млн. То есть большинство средних предприятий смогут воспользоваться этой услугой. Во-вторых, мы на месте, в Хабаровске, будем прорабатывать проекты как по структуре, так и по стоимостным условиям. Будет упрощенный порядок прохождения, согласования проектов. И еще существенный момент - программа даст возможность финансировать проекты сроком на 5-7 лет.

- Сколько проектов сегодня находятся у вас в проработке?

- Около 10. В разной стадии готовности - от оценки бизнес-идеи до прохождения экспертизы. Когда заработает программа малых проектов, их число возрастет. По нашим предварительным оценкам, желающих воспользоваться инвестиционным кредитованием от $3 млн в Хабаровском крае достаточно много. Только среди клиентов нашего банка несколько десятков компаний выразили готовность использовать эту возможность.