Банк Москвы накинул два года

Банк Москвы увеличил срок кредитования малого и среднего бизнеса с 3 до 5 лет. Кроме того, предприниматели получают возможность взять 600 тыс. руб. без залогового обеспечения.

Максимальная сумма кредита для "малышей" осталась прежней - 12 тыс. руб.