Твой любимый банкомат

Требования к банкоматам у разных потребителей, естественно, могут отличаться. Один клиент воспринимает его как вынужденное пристанище для своих финансов, т.к. на рабочем месте его обязали получать деньги в пластике, другой воспринимает карту как неприкосновенный запас, а поэтому банкоматом старается не пользоваться, а третий знает, как сэкономить время, а значит, использует его по назначению. Существует ли в Приморье идеальный банкомат? "ЗР" в который раз пытается ответить на этот вопрос.

Универсальность работы банка с клиентом должна заключаться не только в предоставлении возможности просматривать через интернет остаток на пластике или получать sms-сообщения об операциях. Пользователь должен иметь возможность совершать и другие операции: делать коммунальные платежи, оплачивать сотовую связь, кабельное телевидение, да и просто переводить деньги в пользу третьих лиц.

Банкомат (АТМ - Automated Teller Machine) - очень сложное устройство, его стоимость сравнима с ценой нового автомобиля, но функций пока выполняет немного. Традиционными являются получение наличных, печать мини-выписки по карте; получение информации о текущем состоянии доступных средств по карте.

В последнее время через банкомат можно оплатить услуги операторов сотовой связи. Сбербанк России принимает платежи на счета "Билайн", "Мегафон", "Мегафон ДВ", "МТС", "НТВ+".

МДМ-банк и Внешторгбанк позволяют рассчитаться с "Мегафоном" и "МТС". МДМ-банк вскоре собирается подключить и "Билайн". Внешторгбанк уже имеет договор с этим оператором связи.

Примсоцбанк, Дальневосточный банк продвинулись вперед в сфере функциональности своих банкоматов. Сегодня по желанию пользователя (клиента) в электронном виде эти банки направят деньги клиента на оплату теплоэнергии, электроснабжения, городского телефона. Примсоцбанк поможет перевести деньги обладателям sim-карт от "Мегафона", МТС, НТК, а также осуществит оплату услуг Ростелекома и Портелекома. За холодную воду также можно заплатить, воспользовавшись АТМ Примсоцбанка.

Дальневосточный банк через банкомат примет платежи на счета НТК и "АКОС". На сегодняшний день в работе договоры с "Мегафоном" и МТС.

Через банкоматы Банка "Приморье" можно оплатить коммунальные платежи (пока только во Владивостоке) и услуги компаний "Дальсвязь" и Ростелеком.

Специалисты в области эквайринга и пластиковых карт практически всех кредитных организаций утверждают, что, воспользовавшись переводом денег в электронном формате, клиент сможет подключить сотовый телефон через минуту. Но на практике случаи "подвисания" системы не редкость. И деньги не всегда оперативно приходят адресату.

Платежи за проводной телефон, свет и теплоэнергию зачисляются в зависимости от технологии обмена информацией с компанией. На счета ОАО "Дальсвязь" деньги приходят в течение суток, в ОАО "Дальэнерго", МУ РКЦ и ОАО "Водоканал" информация из банка передается на следующий день после дня оплаты. Далее срок зачисления платежей зависит от внутреннего регламента ОАО "Дальэнерго".

Чеки после оплаты услуг, как правило, выдаются автоматически, это касается и любых операций с кредитными картами. В других случаях все зависит от запроса клиента. А в целом выполнение этой функции зависит от модели АТМ. В банкоматах Дальневосточного банка при невозможности печати чека операция отклоняется.

Чтобы получить статус идеального, банкомат должен работать, как минимум, с тремя валютами (рублями, долларами и евро): в этом случае клиент сможет снять, к примеру, с долларовой карты рубли. При этом в идеале для подобных операций кредитная организация может установить выгодный для потребителя внутренний курс. Дополнительная функция банкомата - прием наличных денег: клиент с помощью этого аппарата сможет пополнять карточный счет. В Приморье пока все по-скромному.

Конвертировать свои средства с помощью банкомата клиентам позволяют только два банкомата МДМ-банка, расположенные в отеле "Хендэ" и в офисе МДМ-банка во Владивостоке. Они настроены на выдачу долларов, но при необходимости можно настроить и выдачу в евро. Функция конвертации рублей в доллары США действует во всех банкоматах Примсоцбанка. Банкоматы Сбербанка выдают только рубли.

При обналичивании денежных средств в большинстве банкоматов Дальневосточного банка клиенты имеют возможность снять доллары США. Часть АТМ Банка "Приморье" тоже настроена на конвертацию долларов.

Банкоматы Внешторгбанка также настроены на выдачу американской валюты номиналом $ 100. Евро можно снять с картсчета, воспользовавшись услугами пунктов выдачи наличных. Получение евро через банкоматы пока не популярно.

Как правило, все пластиковые карты платежных систем, указанных на АТМ, выдаются банком, установившим банкомат. Сбербанк дополнительно принимает к обслуживанию карты платежной системы American Express Europe Limited. Дальневосточный банк также примет к обслуживанию пластиковые карты, не все из которых выпускаются банком.

Что касается выбора, то в Приморье клиент может воспользоваться картами от традиционных платежных систем Visa и MasterCard до эксклюзивных "пластиков" Diners Club или American Express. Даже в центре России такие карты далеко не везде принимаются к оплате. Другое дело - держатели карт локальных систем "Сберкарт"всегда уверены, что банкомат Сбербанка всегда готов их обслужить.